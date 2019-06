“Sería mejor otra ley que se enfoque al cuidado del agua”

Iniciativa federal congelada originó proyecto estatal

En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso estatal, ayer se desechó la iniciativa para crear la Ley de Aprovechamiento Sustentable del Agua, que promovió el exgobernador Rolando Zapata Bello.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, indicó que luego de discutirse en una reunión de trabajo no pública se informó que en la anterior legislatura federal se presentó una similar, de hecho por eso el anterior gobernador la presentó, para que Yucatán estuviera acorde con la federación cuando se aprobara.

“Pero esa iniciativa la tienen suspendida, al menos no ha procedido, no se le ha dado curso, por tanto no existe esta ley, y no tiene caso que se apruebe, por eso es mejor desecharla, al menos dejarla suspendida también”, comentó.

El diputado Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, también consideró que al no existir una ley federal sobre este tema sería ocioso generar una que luego se tenga que derogar o modificar cuando se apruebe la federal.

Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, de igual forma consideró que en todo caso sería mejor trabajar en otra ley que se enfoque concretamente al cuidado del agua, por eso es mejor desecharla.

Posteriormente durante la sesión se distribuyeron los cuadros comparativos con las propuestas de reformas a la Constitución presentadas por el diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena, para hacer cambios a la forma en que se efectúa cada año el informe anual del gobernador para seguirlo analizando.—David Domínguez Massa