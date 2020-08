“Sería tiro de gracia (volver al semáforo rojo)”

En caso de que el gobierno del Estado declare mañana lunes el semáforo epidemiológico en rojo, como han dicho puede pasar, “sería el tiro de gracia a los empleos, los negocios y las empresas, que de por sí penden de un hilo”, afirmó ayer Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome).

“Esta enfermedad del Covid-19 se evita con conciencia y responsabilidad, no cerrando negocios, menos paralizando la actividad económica, hemos visto que hay probables focos de contagio en los paraderos, pero no se ha logrado resolver”, añadió el dirigente.

En su reporte diario de los enfermos por Covid-19 el gobierno del Estado añadió el pasado viernes que mañana lunes se haría una reevaluación de la situación sanitaria en la entidad, y no se descarta la posibilidad de que el semáforo epidemiológico, que hoy es naranja, pase a rojo, lo que implicaría el cierre de negocios no indispensables y el confinamiento de las personas.

Entrevistado al respecto, el líder de los comerciantes dijo que no sería lo adecuado pasar del naranja al rojo, eso terminaría de acabar sobre todo con los empleos y los negocios de la entidad, “si de por sí no se puede trabajar debidamente por las medidas sanitarias, se acabaría con la poca actividad económica que hoy se permite”.

“Estamos trabajando en propuestas conjuntas con el gobierno para combatir los contagios en esta pandemia, estamos viendo que incluso empresas fuertes de dos y tres generaciones de familia han tenido que cerrar sus puertas en el ramo de librerías, restaurantes y otras actividades económicas, donde eran tradiciones que se fueron acabando”, acotó.

Salum Francis recordó que desde mayo pasado la Cámara de Comercio señaló, y no ha dejado de insistir, en que el gran número de contagios se podrían presentar en los paraderos, donde no se guarda la sana distancia, y en ocasiones hasta se puede ver a personas sin cubrebocas.

Transporte insuficiente

“No hay suficiente transporte público girando, hoy día las unidades del transporte van al 50% de su capacidad y las personas tienen que esperar horas en los paraderos, una situación injusta para la gente que tiene que usar el transporte público, y más si a eso se le suma que en esos lugares no se respetan las medidas de prevención sanitarias”, indicó.

El líder de los comerciantes locales puntualizó que donde quiera que se pongan los paraderos de camiones, si no hay las suficientes unidades para dar el servicio y la gente no cuida su sana distancia, los contagios no van a parar, por eso el escalonamiento de horarios podría ayudar a resolver el problema.

Salum Francis informó que a diario monitorean los paraderos en el centro de la ciudad y tienen fotos de la gente amontonada sin respetar la sana distancia, en espera de los autobuses o taxis colectivos para trasladarse a su hogar o trabajo.

Al retomar el tema del semáforo epidemiológico en rojo que se pudiera dar a partir de mañana, el empresario advirtió que hay negocios que llevan mas de cuatro meses cerrados, “y si no buscamos una solución para que puedan abrir y evitar que mas gente pierda su trabajo, la situación va a reventar”.

“El hecho de declarar el semáforo en rojo significará que mas gente ya no tendrá para comer; todos tenemos que salir a trabajar, pero tenemos que cuidarnos, es lo que siempre hemos dicho, que hay que aprender a convivir con el virus, a protegernos”, remarcó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA