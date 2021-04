Piden mantener las medidas en el Centro Histórico

Salud

Las acciones que las autoridades establecieron en el Centro Histórico para prevenir contagios de coronavirus deberían permanecer hasta que la situación esté controlada en términos de emergencia, señalan los investigadores Josep Ligorred Perramon y Marco Tulio Peraza Guzmán.

“Ahorita sería una insensatez seguir retirando maceteros, seguir regresando a los autotransportes al mismo lugar donde estaban… sería jugar con la vida de la gente”, resalta Peraza Guzmán.

Él y Ligorred Perramon realizaron la investigación “La pandemia en Mérida: catalizador de propuestas previas de la sociedad civil para su Centro Histórico”.

En entrevista con el Diario, los expertos señalan que ninguna de las medidas de naturaleza urbana debería relajarse y menos propiciar la concentración de personas en un solo lugar de manera abrupta.

“Ya tiene que estarse pensando que, en lugar de maceteros, se amplíen las aceras y se vuelvan carriles más angostos para que esta situación de caminar en una zona aledaña al mercado grande no sea un peligro para las personas ni un problema de higiene”, dice Peraza Guzmán.

Inclusive, continúa, algunas calles que rodean al mercado deben peatonizarse y otras semipeatonizarse de manera permanente. “Ya no solo es pensar en maceteros, sino en ampliación de banquetas y reducción de carriles. No es posible pensar que vamos a regresar a la situación de antes. No se regresará, es imposible porque el peligro latente allí será permanente”.

Ligorred Perramon, por su parte, indica que también es importante que la gente tome conciencia de la necesidad de caminar, de tener espacios y de sentirse seguro.

“El Centro Histórico tiene que ser un lugar habitable, y estas medidas son una muestra de que sí se puede. Es el principio quizá de un cambio en la conciencia ciudadana de valorar el espacio público, el Centro, el patrimonio y nosotros mismos como sociedad”.— Iván Canul Ek