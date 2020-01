“Serían infiltrados”

Morena no tiene grupos de choque, dice su presidente

El partido Morena se deslindó de los actos violentos de anteayer, acusó al PAN de ser el que tiene grupos de choque y pidió la destitución del secretario de Seguridad Pública, como responsable de la agresión a los ciudadanos que se manifestaban “pacíficamente” contra el gobernador el pasado domingo, usando incluso una granada de gas lacrimógeno.

En conferencia de prensa, Mario Mex Albornoz, presidente estatal de Morena, afirmó ayer que “nosotros convocamos e hicimos una protesta que consistió en un plantón, no una marcha, en forma ordenada y pacífica, contra los impuestos y para pedir al gobierno aplique verdaderas medidas de austeridad republicana”.

Acompañado de otros dirigentes de su partido, Mex Albornoz respondió a los señalamientos hechos anteayer por la directiva estatal del PAN y la Secretaría de Seguridad Pública, en los cuales acusan a Morena de contratar grupos de choque y alterar el orden público con profesionales de la violencia en los alrededores donde el gobernador Mauricio Vila Dosal emitía su mensaje político por el informe de gobierno.

Grupos de choque

“En Morena no existen, no han existido, ni existirán grupos de choque, los que fueron a manifestarse el domingo pasado fueron militantes del partido y ciudadanos libres que no están de acuerdo con los impuestos”, respondió el dirigente morenista.

Al responder a los panistas, Mex Albornoz remarcó que los grupos de choque son característicos del viejo régimen, de la época del presidente Echeverría. En las elecciones pasadas se convocó a los partidos a una mesa de diálogo en la Secretaría de Seguridad para evitar la dolencia y el único instituto político que no acudió fue el PAN.

“Ellos, los del PAN, sí tiene grupos de choque, lo vivimos en las elecciones pasadas, en Temozón, donde los panistas irrumpieron en la casa de un compañero y lo agredieron, eso demuestra dónde están los grupos de choque, no en Morena”, puntualizó.

En el caso de la Policía, el dirigente morenista consideró que la situación es grave, le faltó verdaderos protocolos de protección, se olvidaron que están para proteger a la ciudadanía, no para agredirla, su objetivo pareciera que era cortar la marcha, evitar que llegue a donde era lo del informe, por eso condenamos los bloqueos que se hicieron para evitar la libre expresión.

Preocupación

“Luego, con la agresión al lanzar gas lacrimógeno, genera más preocupación porque aquí vemos dos cosas, a una policía que no recibe las órdenes correctas o las órdenes son las de agredir a los manifestantes, cualquiera de las dos que sea, es grave”, manifestó.

“Vemos a un jefe de la policía que pretende deslindarse de lo ocurrido, dejando toda la responsabilidad sobre un elemento (el que tiro la granada), debe asumir su responsabilidad, condenamos esta agresión y pedimos la renuncia del secretario”, aseguró.

El dirigente aclaró que Morena no convocó ni participó en marcha alguna, recordó que desde días antes convocaron a un plantón frente a la entrada del Centro Internacional sobre la calle 62 y ahí se mantuvieron, desde ese sitio hicieron su protesta de manera pacífica.

Consignas

Ante los señalamientos de que ofendían e insultaban a los invitados al evento, a los policías y hasta a algunos representantes de los medios de comunicación, y que gritaban ofensas al gobierno y funcionarios, al principio Mex Albornoz respondió que no convocaron a una marcha del silencio y tampoco a acudir con las bocas tapadas, es lógico que iban a gritar sus protestas.

Sobre las agresiones de morenistas o personas que estaban en su protesta, trató de justificarlo primero diciendo que pudieron ser “infiltrados”, pero que en todo momento convocó y pidió que sea una protesta pacífica.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Llamamos y hacemos el compromiso de mantenernos siempre en el orden, a manifestarnos con respeto, pido disculpas sobre todo a los medios de comunicación si en algún momento se les ofendió, y veremos que no vuelva a suceder”, expresó.

Pero sí reiteró que lo ocurrido no evitará que continúen sus protestas contra el gobierno, y pidió a la ciudadanía que no caiga en estas intimidaciones, y exija sus derechos de libre expresión, que se manifieste contra lo que no estén de acuerdo, como el aumento de impuestos y demás acciones gubernamentales contra las que continuarán su lucha.

Morenistas

Mario Mex Albornoz habló de las agresiones de morenistas o simpatizantes a los medios.

Ofrece disculpas

“Llamamos y hacemos el compromiso de mantenernos siempre en el orden, a manifestarnos con respeto, pido disculpas sobre todo a los medios de comunicación si en algún momento se les ofendió, y veremos que no vuelva a suceder”, expresó el dirigente.

Seguirían sus protestas

Pero sí reiteró que lo ocurrido no evitará que continúen sus protestas contra el gobierno y pidió a la ciudadanía que no caiga en estas intimidaciones y exija sus derechos de libre expresión, que se manifieste contra lo que no estén de acuerdo, como el aumento de impuestos y demás acciones gubernamentales contra las que continuarán su lucha.

Síguenos en Google Noticias