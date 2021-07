“Serio” combate a la corrupción

Enlistan casos de sancionados por irregularidades

Sobre las declaraciones del titular de la Secretaría de Marina respecto a la corrupción de los servidores públicos, Mario Mex Albornoz, líder de Morena en Yucatán, mencionó las medidas que tiene su partido contra la deshonestidad.

A su decir, hay una comisión nacional de honestidad y justicia que se encarga de sancionar a los elementos que violan los estatutos, que agreden a compañeros que declaran o actúan en contra del partido o de quienes lo integran.

Al preguntarle si han sancionado a algún servidor público por ese motivo, el morenista señaló que en Yucatán sí.

“Se sancionó con la expulsión a un funcionario, que fue el regidor Octavio Carrillo, que se ostentaba como regidor de Morena en el período 2015-2018. Se le expulsó del partido por declaraciones deshonestas en contra de Morena y de Andrés Manuel López Obrador”.

“En cuanto a servidores públicos, en el caso de Yucatán, hasta el momento, no tengo información de que se haya sancionado a alguno, pero a nivel nacional se ha sancionado a empresas farmacéuticas”.

“Una sanción, por ejemplo, fue hacia Carlos Lomelí que era delegado de los programas de Bienestar en Jalisco, se hizo una investigación; también las empresas vinculadas a un funcionario, en ese caso Manuel Bartlett, más bien a un familiar. No se hizo una sanción directa, pero sí a la empresa que estaba vinculada a su hijo; en el caso de Carlos Lomelí, inclusive perdió el cargo de delegado de Bienestar”.

Panistas

Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, señaló que:

1) No podemos generalizar al decir que México no tiene servidores públicos honestos. El secretario de Marina tiene todo el derecho de opinar respecto a este u otros temas. Es cierto que, así como hay funcionarios corruptos, hay servidores que son honestos en su actuar.

“Creo que como sociedad también tenemos la obligación de diferenciar entre unos y otros, y sancionar duramente a aquellos que han hecho de su modo de vida la corrupción. También es importante reconocer a aquellos servidores que son honestos y tienen un modo de trabajo ejemplar”.

2) Los gobiernos locales y municipales emanados del PAN Yucatán han destacado por cumplir con la ley y la normatividad, así como con la transparencia. Prueba de lo anterior es que instancias nacionales e internacionales han reconocido a varios gobiernos panistas en la entidad por su lucha contra la corrupción y la transparencia a la hora de ejecutar los recursos públicos.

“También vale la pena resaltar que el ser honesto es uno de los principales requisitos para pertenecer a Acción Nacional”.

3) El Consejo Nacional del partido conformó la Comisión Anticorrupción como un órgano encargado para atender este tema. Sin embargo, la contraloría social, la vigilancia que hacen los ciudadanos, es esencial para denunciar cualquier situación de esta índole.

4) Así es. Podemos dar como ejemplo el caso de Progreso. La Fiscalía General del Estado imputó por el delito de cohecho al cuerpo edilicio y presidente municipal del trienio 2015-2018. Se les vinculó a proceso penal, derivado de que se encontraron irregularidades.

“Este es solo un ejemplo de que el gobierno local toma en serio la lucha contra la corrupción y que hay un compromiso con la transparencia. Como se sabe, hay otros casos que están dentro de un proceso, sin importar de qué partido político sean”.

El PRI

Estas son las respuestas de Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI.

1) Me parece una declaración desafortunada, sobre todo viniendo precisamente de un servidor público.

2) Hay mucha gente cuya honestidad, trabajo y entrega al servicio público, han dado grandes resultados y brindado a nuestro estado y a nuestro país, grandes oportunidades de desarrollo y bienestar para todos. No me corresponde a mí decir quién es honesto o quién no lo es, sino a la sociedad que sabe quiénes son y los resultados que cada uno de ellos ha entregado.

3) En el PRI hemos sido garantes de la transparencia y la rendición de cuentas no solo hacia el interior del partido, sino que siendo gobierno creamos las leyes y las instituciones que hoy garantizan el actuar de los servidores públicos.

4) Desde luego que sí. En el PRI estamos comprometidos con la legalidad, la honestidad y la transparencia y bajo nuestros gobiernos hemos inhabilitado y sancionado a quienes han vulnerado la confianza de la gente. Podemos recordar recientemente los casos de los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, por mencionar algunos de los más conocidos, que fueron investigados, detenidos y sancionados durante la gestión del presidente Peña, precisamente de extracción priista.— Iván Canul Ek

De un vistazo

Funcionario

Es sin duda de llamar la atención y sumamente preocupante que un servidor público de la llamada 4T ahora nos diga que no hay servidores públicos honestos, como afirma el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Marín. Ellos hoy son gobierno, hoy son servidores públicos, mencionó el líder estatal del PRI.