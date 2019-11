Denuncian transportistas que el servicio de mototaxis está fuera de control

Los mototaxis son “tierra fértil para la corrupción”

El servicio de mototaxis ya se salió de control en Yucatán, es un problema que existe en todos los municipios y es “tierra fértil” para la corrupción porque las autoridades no lo quieren reconocer, pero le aplican fuertes multas de al menos $15,000, que es casi lo que cuesta uno de esos vehículos. Con eso se está prostituyendo el transporte de pasajeros, según expresaron ayer transportistas en el Congreso del Estado.

“Para las autoridades solo existe el dinero de los mototaxistas, eso sí lo agarran. No los quieren regularizar. Para la autoridad estatal no existen, pero sí les bajan su dinero. Eso sí vale para el gobierno. Les aplican multas de hasta $42,000, que no debieran ser; o sea, no existen para el gobierno, pero su dinero sí”, dijo Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano.

Por cierto, en el Congreso se informó que a la reunión de ayer con los transportistas en la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura no se convocó a las autoridades del gobierno del Estado en materia de transporte porque en dos ocasiones anteriores se les invitó y no asistieron.

Al final de la reunión, las legisladoras, encabezadas por la priista Lila Frías Castillo, presidenta de la comisión, ofrecieron a los transportistas considerar sus planteamientos para incluirlos ya en las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte, aunque precisaron que algunos puntos corresponden más al Reglamento de Tránsito.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Por los transportistas asistieron Abelardo Chan Preciado, de la Alianza de Mototaxistas Organizados de Yucatán; Gabriel Uribe Ríos, de Amotac; Miguel Manzanero de la CNOP, Juan Medina Castro, de la Untrac; Juan Miranda, de la CROC; Juvenccio Arjona Patrón y Javier Carvajal, de la CTM; Everardo Flores Gómez, de Cicloturixes, y Carlos Cisneros Dogre de Catem.

