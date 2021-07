Servicio fúnebre al alza

Capacidad para atender toda la demanda estatal

En las últimas semanas, la demanda de servicios funerarios ha tenido un aumento; sin embargo, aún no llega a los niveles registrados en julio y agosto de 2020, cuando la primera ola de Covid-19, señaló Alejandro Espadas Villajuana, presidente de la Asociación de Funerarias de Yucatán.

En entrevista con el Diario, afirmó que el aumento ha sido de un 50%, la mitad de lo que hubo en julio y agosto del año pasado. Solo en julio de 2020, recordó, hubo 1,600 defunciones en Mérida por varias causas, incluyendo el Covid-19.

El promedio de muertes al mes es de 800, pero se da por descontado que en este julio se incrementen.

En el caso de las cremaciones, el empresario señaló que sí hay un aumento considerable desde el inicio de la pandemia; ésto debido a que las autoridades determinaron que es lo más práctico tanto por cuestiones sanitarias como de prontitud.

Un día normal, explicó, se realizan alrededor de 20 incineraciones en total en los doce crematorios que hay en el Estado. De éstos, cuatro están en Mérida y los demás en: Kanasín, Tixkokob, Umán y Progreso, entre otros municipios.

Los precios del servicio en casos de Covid-19 se mantienen entre 8,000 y 15,000 pesos, dependiendo de lo solicitado por el familiar, dijo. Las 71 funerarias que hay en el estado tienen capacidad suficiente para atender la demanda por defunciones.

“En el momento más crítico, y ahorita estamos en un 50% de ese momento, no tuvimos ningún problema como en Ciudad de México, Estado de México y Puebla que estuvieron saturados (…) Todas las funerarias están trabajando normal, tal vez con un poco más de trabajo, pero eso no quiere decir que no haya capacidad”.

También precisó que las cifras de defunciones son variadas, pues en mayo y junio de 2020 no fueron tantas, pero en julio y agosto se incrementaron en un 100%; en septiembre, señaló, bajó en un 80% y para febrero de este año llegó a los niveles normales de mortandad antes de la pandemia.

En su opinión, los aumentos tanto en número de casos como de muertes como Covid-19 en este mes tienen que ver con las campañas políticas.

“Los jóvenes que son los que más trabajan en las campañas, los que están en las batucadas y salen a repartir folletos son los que se están enfermando”.— IVÁN CANUL EK/ MEGAMEDIA

