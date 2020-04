Servicios que darán los hospitales privados a yucatecos derechohabientes

A partir de este 23 de abril y hasta el 23 de mayo, los hospitales del sector privado que se unieron al convenio “Un solo Sistema Nacional de Salud” prestarán servicios médicos y hospitalarios a derechohabientes de los sistemas de salud público y social.

En Yucatán, los nosocomios que brindarán sus servicios son: el Hospital Faro del Mayab, la clínica Star Médica y la Clínica de Mérida.

¿Qué servicios médicos y hospitalarios estarán disponibles?

Atención de parto, embarazo y puerperio.

Cesáreas.

Enfermedades del apéndice.

Hernias complicadas.

Úlceras gástricas y duodenales complicadas.

Endoscopías.

¿Cuál es el costo de los servicios?

La población no tendrá que pagar . “Significa también que los pacientes no tendrán que pagar, los derechohabientes del IMSS o alguien adscrito al Insabi e Issste, Defensa o Marina que tengan citas programadas no tendrán que pagar por estudios o tratamientos, lo harán las instituciones”, aclaró Marcelo Ebrard al anunciar el convenio.

El caso del IMSS

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, detalló la derechohabiencia que requiera atención por urgencia médica, deberá acudir en primera instancia a las unidades del IMSS, donde serán referidos a un hospital privado que tenga cama disponible para recibirlos.

Subrayó que los hospitales especializados de Ginecobstetricia y Ginecopediatría continuarán la atención de partos y cesáreas. “Las pacientes ya programadas en estas unidades no tienen problema para seguir siendo atendidas”.

En tanto que la atención subrogada para mujeres embarazadas se otorgará a partir de la semana 37 de gestación, quienes recibirán llamada del Call Center del Seguro Social para informarles de hospitales disponibles; en caso contrario, deben comunicarse al número gratuito 800-623-2323 para brindarles información y asistencia.

Finalmente señaló que aquellos pacientes que ingresen el 23 de mayo, podrán completar su atención quirúrgica u obstétrica hasta ser dados de alta. Médicos del IMSS estarán pendientes de la atención que se dé a los pacientes.