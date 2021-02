Sesiona el Cabildo por el dinero que se iría al Carnaval de Mérida

Desde el recurso que operará el Comité Permanente del Carnaval en los próximos meses —e implícitamente el salario de sus directivos— hasta una solicitud de la relación de los más de tres millones de baches atendidos desde el inicio de esta administración municipal fueron temas que centraron la discusión durante la sesión ordinaria del Cabildo de Mérida, celebrada vía Zoom ayer al mediodía.

La sesión, encabezada por el alcalde Renán Barrera Concha y en la que participaron 18 de los 19 regidores, encontró uno de sus momentos más álgidos cuando se sometió a consideración y, en su caso, aprobación de una propuesta del alcalde.

Con ésta se autoriza otorgar al organismo descentralizado denominado Comité Permanente del Carnaval de Mérida un subsidio por $4.191,571.88.

El recurso, se dijo, estaría destinado a cubrir la nómina del comité y otros gastos de operación del mismo, en virtud de que las carnestolendas se suspendieron este año por la pandemia de Covid-19.

Por ello, se apuntó, los fondos originalmente destinados a los festejos se reorientarían a atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos ante la emergencia sanitaria.

Fausto Sánchez Rosas, regidor por Morena, cuestionó el monto del apoyo al que calificó de excesivo y que solo busca favorecer al personal de confianza, concretamente al secretario técnico y al secretario de finanzas del mismo. Incluso sugirió que en vista de que la labor del secretario técnico ya está concluida, debería solicitársele la finalización de su relación laboral con el Ayuntamiento.

El señalamiento fue cuestionado por los regidores panistas, quienes advirtieron que por ley el secretario técnico del comité finalizará su gestión junto con la administración municipal y no puede solicitarse su renuncia solo porque no hubo Carnaval.

Se recordó que el personal del comité fue canalizado a realizar labores de campo en la entrega de despensas durante la pandemia, además que ahora con el proceso de recaudación del impuesto predial éstos están apoyando en esa tarea.

“Bastaría solo la mitad de los recursos que se les pretende asignar para cubrir la nómina del personal que labora en el comité”, dijo Sánchez Rosas.

También comentó que es inadmisible pagarle más de $50,000 a quien encabeza el comité y que no esté realizando la labor que se le encomendó. Aunque aclaró que no está en contra de que el personal operativo del comité siga siendo apoyado con el pago de su nómina.

La regidora Nora Pérez reprochó a Sánchez Rosas su postura y advirtió: “No podemos decir ‘ustedes ya no son necesarios’”, pues dijo que hay compromisos laborales que deben cumplirse.

El secretario de la comuna, Alejandro Ruz, subrayó que aunque no hubo Carnaval, los directivos del comité tienen una serie de responsabilidades y compromisos que deben atender hasta el final de la gestión, entre ellos que los trabajadores y colaboradores reciban sus salarios.

Al final la propuesta fue aprobada de manera unánime.

Más adelante, al someterse a consideración la propuesta por la cual se autorizan la convocatoria y las bases de la Licitación Pública DALB-1-Asfaltos-02, requerida por la Dirección de Obras Públicas por conducto de la Dirección de Administración, surgió el tema de los baches en la ciudad.

Los regidores de oposición de nuevo reprocharon el manejo del problema por parte de la autoridad, a la cual acusan de no darle solución al deterioro de las calles de la capital yucateca.

El edil Fausto Sánchez solicitó el registro de los más de tres millones de baches intervenidos por el Ayuntamiento desde el inicio de la presente administración.

Al respecto, los regidores señalaron que aunque el 72% de los baches reportados se interviene en un plazo no mayor a 72 horas, no quiere decir que el 27% restante no sea atendido, quizá se retrasen más, pero no dejan de atenderse.

La regidora Nora Pérez preguntó qué requiere el Ayuntamiento para atender de una vez por todas el problema de los baches, a lo que la síndico municipal, Diana Canto Moreno, le respondió: Dinero.

Al final la propuesta de la convocatoria fue aprobada por unanimidad.

Durante la sesión se aprobaron el informe que guarda la Cuenta Pública y la Modificación Presupuestal, correspondientes a enero pasado; la celebración de cuatro contratos de comodato de vehículos adaptados de transporte a favor de igual número de beneficiarios; y desincorporar un predio propiedad del municipio de Mérida a fin de celebrar un contrato de comodato con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay).

También se aprobó celebrar convenios de colaboración con la “Fundación Hombres y Mujeres en Acción” A.C. y la “Red Nacional de Refugios”, A.C., a fin de apoyarles con recursos de manera periódica para mantener sus actividades.— Emanuel Rincón Becerra

Igual la donación a título gratuito un predio y una vialidad, otorgados por las personas morales denominadas “Desarrollos Inmobiliarios Sadasi” y “Promotores y Desarrolladores de Vivienda”, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable.

Se autoriza modificar el punto Primero del “Acuerdo por el cual se aprueba realizar los trámites necesarios para regularizar, por inmatriculación administrativa, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, respecto a un inmueble en Mérida, aprobado el 29 de noviembre de 2019.

Se autorizó la Convocatoria 01, juntamente con las bases de 11 licitaciones públicas, requeridas por la Dirección de Obras Públicas.

De un vistazo

Otros recursos

Se aprobó la propuesta del alcalde por la cual se autorizan las obras de la primera Priorización de 2021 y el listado de adecuaciones de obras a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Se destinarán 132 millones de pesos para la realización de 1,000 obras y donde el 65% se destinará a la atención de las comisarías de Mérida.