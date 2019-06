“Sí había olor a gasolina”

No fue una toma clandestina lo de Progreso, aclaran

Yucatán no está considerado como foco rojo en cuanto al “huachicoleo”, “pero el simple hecho de un solo incidente de esos refleja que debemos redoblar los esfuerzos para mantener como lo expresan las autoridades estatales los índices más seguros que tiene la entidad, hay que mantenerlos de esa manera”, afirmó ayer el general Fernando Aguirre O. Sunza, comandante de la 32a. Zona Militar.

El jefe militar aclaró que ayer se publicó que detectaron el día anterior otro caso de “huachicol”, al poniente de la carretera Mérida-Progreso, pero no fue así.

“Fue una verificación, no una toma una clandestina, no hay indicios, había olor, había hasta los indicadores de los instrumentos de medición que marcaban una baja presión, pero no hubo toma clandestina”, precisó.

El comandante reiteró que la vigilancia en los ductos es permanente, la seguridad física de Pemex se hace con tropas del Ejército y personal de Marina, que realizan constantemente patrullajes y revisan los ductos, se están constantemente patrullando, porque así se trata de disuadir e impedir que sucedan esos hechos de “huachicol”.

Supervisión

Entrevistado en la Base Aérea Militar No. 8, al término de la ceremonia de inauguración de la XLIV Convención anual de la Asociación de la Escuela Militar de Aviación, A.C., que estuvo a su cargo, el general Aguirre O. Sunza afirmó que el ducto que lleva de la terminal remota a Mérida está en constante supervisión por parte de la misma empresa.

Además —siguió el jefe militar— continuamente Pemex detecta fluctuaciones en lo que ellos llaman la presión, cada vez que hay una variación en la presión se verifica, como lamentablemente se registraron algunos hechos en esa misma área de Flamboyanes, y se tiene que recorrer todos los demás lugares donde se han tapado tomas clandestinas, pero esta última no lo fue.

En el caso de la venta clandestina de combustible en el interior del estado, el general explicó que esa parte de lo que aquí en la entidad le llaman “expendios clandestinos” es visualizada y atendida directamente por el gobierno del estado, es una problemática de otra índole, no tanto delictiva por llamarle, pero tiene otro tipo de implicaciones.

“Coadyuvamos con las autoridades, generalmente por ser un delito, con la Fiscalía General de la República, por eso nosotros los apoyamos en las acciones que ellos realizan”, comentó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El Comandante manifestó que, todo el personal militar que se encuentran en Yucatán tiene como misión, como tarea, vigilar que no se realicen no solamente las “tomas clandestinas” sino cualquier actividad ilícita, siempre en coadyuvancia con las demás autoridades.-