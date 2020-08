Sí habrá sanción en Salud

El retorno debió ser efectivo desde el 16 de este mes

Los trabajadores de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) que injustificadamente no se han presentado a trabajar desde el 16 de este mes podrían ser sujetos de sanciones, que pueden ser económicas o administrativas, ratificó Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del sindicato nacional de la dependencia.

Ese personal está protegido, con todas sus prestaciones, hasta el 15 de agosto, explicó. A partir del 16 rigen las condiciones de trabajo acordadas con la Secretaría, es decir, se podrán imponer medidas a quienes no hayan atendido al llamado de reincorporarse a sus centros laborales y no justifiquen sus ausencias.

El doctor Piña se reunió ayer con autoridades de la Secretaría. Abordaron, entre otros temas, el retorno de los 1,800 empleados que gozaron de licencia por decreto federal desde marzo pasado.

Entrevistado después, el secretario general subrayó que se acordó otorgar facilidades a los trabajadores para firmar la nómina después de cinco meses de no hacerlo, por el decreto federal. Para ello, apuntó, se extenderá el horario de atención al personal y se informará de éste y otros puntos en oficios que se fijarán en los centros de trabajo.

Indicó que hasta hoy las notificaciones de la Secretaría no han sido las adecuadas, pues el trabajador recibe llamadas telefónicas en la cual una persona que se identifica como representante del departamento jurídico le dice que se debe reincorporar a sus labores y, de encontrarse en ese caso, presentar algún documento oficial que avale que no está en condiciones de trabajar, para que se le pueda extender una incapacidad. Muchos empleados no atienden esas indicaciones por temor o porque no saben quién les llama en realidad.

“Por eso pedí que se haga una comunicación oficial de la Secretaría”, apuntó.

El líder sindical recalcó que por justicia laboral para quienes permanecieron en el frente de batalla contra la pandemia se deben reincorporar todos los empleados que estén en condiciones. Muchos, incluso, están en posibilidades de hacerlo sin necesidad de ser valorados, enfatizó.

“Hay que recordar que los que retornen no podrán salir de vacaciones inmediatamente, porque se dará preferencia a los que se quedaron”, añadió. “No pierden ese derecho, pero no lo podrán utilizar por ahora, por justicia para los que siguen trabajando”.

También insistió en que quienes no hayan regresado a laborar a partir del 16 de este mes podrían enfrentarse a sanciones económicas o administrativa de la parte patronal. Si hay descuento de salario se reflejará en la primera quincena de septiembre, no ahora.

El dirigente agregó que en los casos en que se conceda incapacidad la Secretaría puede monitorear al empleado en su casa —en el período de licencia muchos se ausentaron pero siguieron trabajando en otros lugares—, pues así lo establecen las condiciones de trabajo.— ÁNGEL NOH ESTRADA