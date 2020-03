“Si no obedecemos, empeorará”

Ven bien medidas contra la difusión del coronavirus

El empresario hotelero Jorge Torre Loría, secretario de Turismo en el gobierno de Patricio Patrón Laviada y ex presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, ve correctas las medidas de las autoridades en los principales destinos turísticos del Estado para prevenir el Covid-19, “porque un contagio masivo sería peor para Yucatán”.

Entrevistado sobre la invitación que realizan las policías municipales de los puertos yucatecos para que desalojen las playas y que la gente no vaya de paseo en este etapa de cuarentena local, Torre Loría dijo que en su opinión como empresario y ciudadano, las medidas que implementan las autoridades son correctas porque si no se aplican el problema puede crecer y empeorará la situación del Estado. “Hasta hoy, afortunadamente, los infectados son personas que contrajeron el virus en el extranjero, todavía no contagian a otras personas de la ciudad y del Estado”.

Consideró que esta situación contenida por las medidas sanitarias puede permitir que la industria turística de Yucatán empiece su recuperación en las vacaciones de Semana Santa (del 6 al 17 de abril 2020), por lo tanto vale la pena este pequeño sacrificio de no acudir a la playa u otro destino turístico de la entidad.

“Si nos cuidamos y nos guardamos en nuestra casa, a lo mejor pasará rápido la crisis fuerte del coronavirus”, señaló. “Si no lo hacemos como dicen las autoridades, nos afectará no solo las vacaciones de Semana Santa, sino las vacaciones de verano que es un período fuerte para el turismo local”, acotó.

“Hagámosle caso a las autoridades porque ellas están bien informadas con opinión de los epidemiólogos. Las autoridades sienten que de repente puede agravarse esta situación si se destapa el contagio. Hay que hacer un pequeño sacrificio personal, la medida de cuidarse es correcta, tendremos que seguir trabajando todos los que lo deben de hacer, pero con todas las medidas de higiene para que no se vuelva un problema muy serio”.

Torre Loría añadió que laseriedad de la pandemia se refleja en Italia, y aunque la situación en Mérida es distinta, en los hoteles locales la cancelación de reservaciones están a la orden del día. “Veíamos un año buenísimo desde enero y febrero, marzo pintaba muy bien hasta que surgió el coronavirus en nuestro país y el Estado”.

Comentó que el sector hotelero necesitará apoyo de los gobiernos estatal y federal, ya que los pocos recursos que capten quizá les alcancen para solventar la nómina y los gastos del hotel, pero por la bajísima ocupación en dos o tres meses tendrían que cerrar, despedir gente o tomar otras medidas drásticas, lo que sería un problema mayor para el Estado.

Torre Loría destacó que las medidas implementadas hasta ahora están enfocadas para preservar la salud de la población, pero el siguiente punto que deben atender los gobiernos es el económico, ante la falta de ingresos en los negocios. “Los gobiernos tienen que ponerse las pilas, deben prorrogar el pago de derechos e impuestos hasta que mejore la economía”.

“No será eterno...”

“El coronavirus no será eterno si la población colabora en las medidas sanitarias y prohibiciones, y las empresas necesitarán de un tiempo para pagar sus contribuciones, pero sí es una situación sumamente difícil mantener los empleos y vendría bien una condonación de pagos por los meses afectados”, puntualizó.

“Hay que confiar en las autoridades, vale la pena un pequeño sacrificio de no ir a las playas ni de paseo. Ya sufrimos los hoteles, los restaurantes, en fin, todos los negocios de la industria turística porque el turista ya no está viajando a Yucatán, pero si nosotros mismos no hacemos caso a las medidas implementadas, haremos que tarde más el coronavirus, las restricciones serán peores y la pandemia podría prolongarse más tiempo”.

Torre Loría afirmó que la industria turística es la más golpeada por esta pandemia, pero no se imagina qué pasaría si el coronavirus se expandiera como en Italia o China y tenga que cerrar las fronteras de México para que nadie venga al país.

Por ello, dijo, es vital que los ciudadanos respeten las medidas sanitarias implementadas por las autoridades para contener la expansión del Covid-19.

“Día a día llegará menos gente a Yucatán por las restricciones sanitarias, pero no me gustaría que lleguemos a la situación de los países que han cerrado sus fronteras”, señaló. “Aquí están abiertas las fronteras de la Península, está muy bien que el gobierno implemente puntos de revisión sanitaria, está actuando bien y hay que apoyar estas disposiciones. Sabemos que las cosas pueden ser peor si hay un contagio masivo, desencadenaría una cadena de problemas y eso hay que evitarlo, por ello digo que vale la pena un pequeño sacrificio de no ir a la playa ni salir a pasear en este período de contingencia sanitaria”.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Empresario Opinión

El empresario Jorge Torre Loría dijo que al sector hotelero le vendría bien el apoyo oficial.

Prórroga de tres meses

“El apoyo que le vendría muy bien a la industria turística yucateca es una prórroga de tres meses en el pago de impuestos al Hospedaje y la Nómina del gobierno estatal y una prórroga en el pago del Impuesto Sobre la Renta, del gobierno federal”.

“No sería justo...”

“No sería justo que trabajadores de esta industria sean despedidos o enviados a sus casas con sueldos rebajados, pues son ellos quienes generan riqueza en los negocios”. No habría denuncias

Consideró que estas prohibiciones de ir de paseo o de visitar las playas están justificadas porque es una medida para cuidar la salud humana y no cree que alguien quiera denunciar a la autoridad por impedir el libre tránsito de las personas en el Estado.

“Sería mal visto”

“No creo que proceda alguna denuncia por estas medidas y prohibiciones”, dijo. “Sería mal visto por la comunidad si alguien demanda a la autoridad por cuidar la salud de la gente. Yo creo que nadie se atrevería a denunciar las restricciones porque las medidas son para nuestro bien, es más importante la salud que la diversión. Un pequeño sacrificio por un tiempo va a redundar que este problema se arregle lo más rápido posible”.

Síguenos en Google Noticias