Sigue el conflicto por obra del Tren

Volqueteros del Oriente, contra una agrupación

VALLADOLID.— La inconformidad de la Nueva Alianza de Volqueteros del Oriente del Estado contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) será presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de una carta que un representante de Fonatur le entregará.

Ayer domingo los socios de la Alianza de Volqueteros, a quienes se sumaron trabajadores del ramo de otros municipios del Oriente, cumplieron nueve días en paro de labores en el proyecto del Tren Maya debido a que la Catem no les quiere pagar $4.5 millones que les debe y, además, les redujo la tarifa por llevar y traer materiales en el tramo donde se construye el proyecto ferroviario.

El sábado 5 de diciembre, 80 volqueteros protestaron estacionando sus camiones en el kilómetro 140 de la vía de cuota Mérida-Cancún.

El jueves 10 en la tarde arribaron 50 volquetes y góndolas de Mérida, Veracruz y Tabasco para suplir a los locales, pero se estacionaron donde se hace la obra, donde no hay paso para externos.

La noche del jueves, debajo de un puente, se reunieron personal de la Guardia Nacional, el representante nacional de Catem, Nassael Armando Cobián Duarte, y los líderes de los volqueteros locales para llegar a un acuerdo, pero todo resultó infructuoso debido a que todos mantuvieron su postura.

Los volqueteros quieren que les paguen ocho pesos por los primeros cinco kilómetros y cuatro pesos por los siguientes, pero Catem insistió en que serán siete y 3.50, respectivamente.

Además, Catem ya no quiere hacer negociaciones con sindicatos, dijo que quienes quieran trabajar de manera particular y directa lo pueden hacer individualmente con las condiciones que ellos pongan, y si no quieren, “tampoco hay problema, ya que hay otros que sí quieren el trabajo”, que les dará de comer al menos los próximos tres años que se supone que durará la obra, indicaron.

Ayer se reunieron integrantes de Nueva Alianza de Volqueteros, el representante de Fonatur, Filiberto Uc Che, entre otros líderes sindicales.

Los volqueteros dijeron al representante de Fonatur que las agresiones “nos han convertido en víctimas del abuso del poder de Catem”.

Igual alegaron que no existen tarifas que marquen límites de cobro para sus viajes, y es por esto que no están respetando los compromisos.

“En otros estados, como Quintana Roo, el gobierno del Estado tiene estipulada una tarifa de viaje; a pesar de que aquí no hay, nosotros nos estamos apegando a la legalidad de los precios.

“Los de Catem se sienten protegidos por el apoyo del gobierno federal. Este proyecto se creó para beneficiar a la gente local, lo que no se está respetando”, afirmaron los volqueteros.

Los inconformes enviarán una carta de inconformidad a López Obrador.

“El gobierno del Estado se ha visto rebasado. Por eso queremos que nuestras voces se escuchen hasta la Presidencia de la República”, dijeron.— Marco Aguilar

“El Presidente fue claro en el planteamiento de los proyectos, haciendo énfasis en que los beneficios serían para la misma comunidad y no para personas externas”, sostuvieron.