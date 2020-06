Sigue inoperante

En veremos la reapertura del “paso deprimido”

A casi un mes del paso por la península de la tormenta tropical “Cristóbal” que trajo consigo grandes volúmenes pluviales, en el “Paso Deprimido”, vialidad ubicada en la confluencia de Prolongación Paseo de Montejo y Circuito Colonias, las aguas aún no ceden y permanece inundado e inoperante con todas las afectaciones que ello supone.

Los esfuerzos por desaguar esta obra en las últimas semanas han sido infructuosos, a pesar de que han transcurrido algunos días sin presencia de lluvias fuertes, la polémica vialidad sigue bajo las aguas que presentan una tonalidad verdosa clara.

Según una explicación técnica de las autoridades municipales, los cárcamos recolectores ubicados bajo la superficie de rodamiento inferior, diseñados para controlar el flujo del manto freático a través de sistemas de bombeo, colapsaron por la crecida del afluente subterráneo con las lluvias que trajo “Cristóbal”.

Hace dos semanas personal del ayuntamiento apoyado con sistemas de bombeo y pipas comenzaron a desaguar la vialidad; sin embargo y pese a los esfuerzos, el nivel del agua prácticamente se ha mantenido toda vez que el manto freático está aún muy cargado.

Al parecer las autoridades municipales han dejado en manos de especialistas la búsqueda de una solución para rehabilitar la obra y reabrirla, pero hasta ahora se desconocen ¿cuáles son y cómo se pondrán en práctica?.

Por el momento no hay personal laborando en las tareas de desagüe, en la superficie de rodamiento superior permanece estacionado un camión habilitado con sistemas para el bombeo de agua pero no hay pipas colectoras. Por otro lado agentes de tránsito de la SSP regulan el tránsito vehicular en horas pico para minimizar los estragos del paso inundado. Los agentes piden a los guiadores evitarse molestias y contratiempos utilizando vialidades alternas para evitar la zona de conflicto mientras las aguas no cedan.— Emanuel Rincón Becerra