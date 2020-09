Siguen las dudas por los paraderos en Mérida

Los folletos que se reparten en la calle, incompletos

María Gloria Dzul Medina, usuaria del transporte público, pidió a las autoridades encargadas mayor información respecto al cambio de paraderos que, a su juicio, causará muchos problemas a los trabajadores.

En llamada realizada a las oficinas de Megamedia, expresó que ayer lunes decidió aprovechar el día para averiguar dónde estará el paradero de la ruta 69 Periférico, que es la que la lleva a su colonia, pero ninguna de las personas que ofrecen información respecto al cambio de paraderos supo aclarar su duda.

La mujer relató que su inquietud surgió porque se percató de que en los folletos que entregan los jóvenes en las calles del centro de la ciudad no aparece dónde estará el paradero del autobús que toma para ir a su casa.

“Me estuvieron peloteando... el muchacho que da el folleto me mandó con el de un módulo que está frente a Correos y este último me dijo que no sabe dónde estará”.

También expresó su enojo porque, dice, trabaja en el norte de Mérida y tiene que trasladarse a Kanasín en horas de la noche y le preocupa tener que estar “adivinando” dónde puede tomar el autobús para ir a su casa.— Gabriel Chan Uicab

Usuaria Kanasín

María Gloria Dzul Medina, vecina de Kanasín, se queja de falta de información suficiente.

Taxi

“Un taxi me lleva hasta ahí (Kanasín) en 200 pesos, más de lo que gano al día. ¿Quién me va pagar eso?”, expresó.

Rutas

En los folletos que distribuye la Dirección de Transporte en el Centro están 18 rutas a colonias de Kanasín, pero ninguna con el nombre específico 69 Periférico.