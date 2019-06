PARÍS.— Con el objetivo de continuar con la promoción de Yucatán ante las grandes empresas nacionales y extranjeras, y que se puedan generar empleos mejor pagados para elevar la calidad de vida de las familias yucatecas, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó en París, Francia, una misión comercial y de negocios durante la edición 53 de la Exposición Internacional de Aeronáutica y Espacio, organizada por el Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio (SIAE), filial del Grupo de Industrias Aeronáuticas y Espaciales Francesas (GIFAS), se informa en un boletín.



El evento se realiza en el Centro de Exposiciones París-Le Bourget, donde están reunidos todos los actores de la industria global en torno a las más recientes innovaciones tecnológicas para establecer contactos entre inversionistas de todo el mundo.



Te puede interesar: Mauricio Vila sigue gestionando más inversiones japonesas en Yucatán

El comunicado también indica lo siguiente:



Esta feria ha reunido en anteriores ediciones a más de 320,000 visitantes, entre profesionales, industriales y público en general, lo que significa un excelente escaparate para mostrar las bondades, beneficios y características que hacen de Yucatán un lugar idóneo para la llegada de empresas e inversiones.



En esta misión comercial, el gobernador Vila Dosal está acompañado de Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet). La agenda de trabajo abarca del 18 al 20 de junio, por lo que el jueves estarán de regreso.



Reuniones con empresas de la industria aeronáutica

Desde su llegada a París, el gobernador ya se reunió con varias de las empresas más importantes de la industria aeronáutica, como Boeing, empresa multinacional estadounidense que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites y proporciona asesoramiento y servicio técnico; Airbus, fabricante de aeronaves civiles y militares; Safran, fabricante de motores a reacción para aeronaves, de trenes de aterrizaje, sistemas de cableado; parques Industriales Vesta, empresa mexicana que desarrolla, opera y arrienda edificios industriales y centros de operación; Femia, Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. que agrupa a la mayor parte de las empresas del sector aeroespacial en México.



Otras empresas líderes de la industria aeronáutica y espacial con las que tendrá contacto son Embraer, fabricante de aviones comerciales, ejecutivos y militares; Aviointeriors, que se dedica a la fabricación de cabinas de aviones y asientos de pasajeros, y con la empresa IAI (Israel Aeroespacial Industries), que es la mayor de defensa y aeroespacial de Israel, propiedad del gobierno, desarrolla y fabrica avanzados sistemas para las fuerzas de defensa.



Prevén acercamientos con inversionistas

También se esperan acercamientos y encuentros con inversionistas de empresas filiales que de igual manera pueden ver a Yucatán como el lugar ideal para instalar sus plantas o ser el enlace con puntos estratégicos del mundo.



De acuerdo con la visión del gobernador Vila Dosal, se trata de que el capital humano yucateco no sea solo de mano de obra, sino también el cerebro que diseña.



No sólo se trata de traer empresas de ensamble, sino de una industria que incluye a diseñadores, programadores, ingenieros de informática, de manufactura de tecnologías. Se trata de un sector al que se le puede apostar muy fuerte en Yucatán.



Presume características de Yucatán

La participación de Vila Dosal tiene el propósito de dar a conocer a Yucatán, su excelente ubicación, su calidad de vida, la seguridad que se disfruta, por medio de una gran promoción en todo el mundo, más directa, más agresiva, para llamar la atención de los grandes inversionistas que ubican a México muchas veces como un país industrial, pero solo en la zona norte, en el Bajío o más concretamente Querétaro, pero se trata de que Yucatán esté en ese mapa como una opción real y segura para invertir.



Aunque a Yucatán se le ha reconocido siempre, sobre todo en el tema turístico y en el gastronómico, ahora se trata de ampliar esa visión y de mostrarlo como un lugar donde se pueden hacer grandes inversiones en la rama industrial, como un atractivo para las grandes empresas.



Buscan atraer fuentes de empleo

El afán es promoverlo industrialmente, tecnológicamente, porque se tienen todas las ventajas para que eso suceda.



Un objetivo primordial de la misión que encabeza el gobernador en París es atraer empresas que generen fuentes de empleo, pero mejor pagados. La gente siempre pide trabajo y mejores salarios y eso solo se puede lograr si se traen empresas con grandes capitales, con mayor valor agregado, que puedan contribuir a poder pagar salarios más altos.



“Misión comercial histórica”

La promoción en la Exposición Internacional de Aeronáutica y Espacio es una misión comercial histórica, que no se ha dado ante empresas de estos niveles de clase mundial pues la encabeza el gobernador, lo que da confianza y seguridad a los grandes inversionistas de que se trata de contactos serios y con el respaldo de la más alta autoridad.



En otras administraciones han existido acercamientos, pero a nivel secretarios, a nivel equipo técnico, ahora es a un nivel donde el mismo gobernador va a hacer las presentaciones y exposiciones donde se muestran las oportunidades, las bondades, los beneficios, y ahora se da una certeza muy importante a los inversionistas, quienes ven que hay un interés personal de Vila de que las inversiones lleguen a su Estado, pues es una garantía del apoyo para la instalación de la empresa y su posterior desarrollo.



Premisa del gobernador

La premisa del gobernador Mauricio Vila es que, si no se sale a sembrar, no se puede salir a cosechar, y si no se promueve a Yucatán, los inversionistas no vendrán, se irán a otros estados o países.



Es por ello que hay que dar seguridad e involucrar a todas las autoridades para trabajar de la mano. Es importante que se involucren todos los sectores, como el educativo o las universidades dando becas de capacitación, incentivos para la inversión, trabajando en la logística y en la resolución de los problemas inmediatos que se pudieran llegar a tener.



Participan miles de empresas

La Exposición Internacional de Aeronáutica y Espacio París-Le Bourget reúne a todos los actores de la industria cada dos años. Participan 3,381 empresas internacionales que ofrecen oportunidades comerciales y de marketing.



También ofrece, en sus 131,500 metros cuadrados de exposición, una gran oportunidad para descubrir en un solo lugar las últimas novedades de empresas que se dedican a: Equipos, herramientas y software de producción, Subcontratación eléctrica, electrónica, mecánica y metalúrgica, Materiales compuestos y tratamientos superficiales, Mantenimiento, postventa y repuestos, transporte, Equipamiento y servicios aeroportuarios, Aviones: construcción, montaje y subconjuntos, Espacio, satélites, telecomunicaciones satelitales, Hélices y equipos específicos para motores, Armamento aerotransportado y de tierra, Pilotaje, navegación y soporte de equipos a bordo y Cabinas, Asientos.



Reuniones de negocios preprogramadas

Esta feria también permite la celebración de Reuniones de Negocios (Aerospace Meetings Paris) preprogramadas para conocer a los industriales y presentar, como en el caso de Yucatán, al estado como un sitio ideal para la inversión y la apertura de plantas industriales.



Otro tema importante es que incursionar en la industria aeroespacial va de la mano con las inversiones en el sector automotriz, donde ya hay un camino andado y que ahora se puede ampliar con la rama aeroespacial.



Cabe recordar que en el viaje de Vila Dosal a Japón se concretó la llegada de la empresa automotriz Uchiyama Manufacturing Corporation (UMC), que con una inversión aproximada de 1,326 millones de pesos y la creación de más de 1,000 plazas laborales abrirá su primera planta en el corredor industrial de Hunucmá.