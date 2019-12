Siguen sin consenso

Rueda de prensa fallida no incluía a inconformes

Representantes del gobierno del Estado y dirigentes del sector privado se han enfrascado desde el pasado viernes en una serie de pláticas y negociaciones por el nuevo derecho que se pretende imponer a los hoteleros de Yucatán, sin que al menos hasta ayer pudieran llegar a un acuerdo, como se evidencio en el hecho de que convocaron a una conferencia de prensa para hablar del presupuesto y la cancelaron.

El pasado viernes la Cámara de Comercio de Mérida envió a las 18:27 horas una invitación a los medios de comunicación para asistir a una conferencia de prensa para hablar del presupuesto, con funcionarios del gobierno del Estado y líderes empresariales locales, pero dos horas después hablaron para cancelarla.

Por cierto ayer, alrededor de las 14 horas, el gobierno distribuyó un boletín donde empresarios salen en defensa del presupuesto, pero no dicen nada de los nuevos impuestos, sobre todo del derecho que se pretende imponer a los hoteleros y ha generado inconformidad. El comunicado está acompañado de fotografías antiguas.

En el comunicado oficial, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl Aguilar Baqueiro, señaló “que el presupuesto de egresos es una respuesta a la reducción de 4,000 millones de pesos del gobierno federal. No hay una inversión del gobierno federal a los organismos de seguridad locales, que atienden al 86% de los delitos en el país”.

Aguilar Baqueiro añade en el boletín: “Vemos que se privilegia el sector de seguridad, se hacen esfuerzos adicionales en el tema de inversión pública, lo que ha diferenciado a Yucatán es la seguridad, el tejido social y esto lo tenemos que construir juntos la iniciativa privada y el gobierno”.

Respecto a la conferencia de prensa convocada y cancelada el mismo viernes, trascendió que en ésta se pretendía dar a conocer algunos cambios acordados en torno al cobro del nuevo derecho para los hoteleros, el problema es que no tenían el aval de la Asociación de Hoteleros, que son los principales inconformes.

Entre algunos de los cambios que ya se consideraban, según trascendió, era que ya no sea parejo el cobro de los 35 pesos por noche ocupada por cada cuarto, sino que se cobraría más a aquellos más grandes e importantes, los de cinco estrellas, y menos a los de una o dos estrellas, además de que parte de lo recaudado se destinaría también a promoción turística.

La convocatoria de la conferencia prensa para dar a conocer estos puntos, en la que no se incluía a los hoteleros, dice textualmente: “La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Mérida le hace una cordial invitación, para que nos acompañe a la Rueda de Prensa con el tema de los impuestos. Esperamos contar con su presencia este sábado 07 de diciembre a las 10:30 AM en el salón de Capacitación de la CANACO-SERVYTUR Mérida; Olga Rosas Moya secretaria de administración y Finanzas; Juan Carlos Rosel Flores director de finanzas y tesorero municipal (su cargo, en realidad, es director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado) ; Raúl Aguilar Baqueiro presidente de CMIC Yucatán; José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de Coparmex Mérida; Alberto José Abraham Xacur, titular de la Canacintra; Juan José Abraham Achach (es Dáguer, no Achach) presidente del COMCE Yucatán, y Armando Chapur Achach, secretario de Canaco-Servytur”.

Sin aval de la AMHY

Como se puede observar, en la lista no figura Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), quien se ha manifestado contra el derecho que pretenden aplicarles, y fue porque no avala lo que pretendían anunciar.

Aunque al principio pretendían hacer la conferencia sin los hoteleros de esta agrupación, argumentando que tenían el apoyo de los afiliados a la Canacome, ante la notoria ausencia de la AMHY, y tomando en cuenta que sus socios continuarían con su inconformidad, se canceló la conferencia de prensa ya entrada la noche.

Ayer se estuvo cabildeando entre los líderes empresariales el mismo tema, y se buscaba hacer una reunión por la noche solo de los empresarios, intentando incluir a los hoteleros, y en caso de llegar a un acuerdo con la anuencia de Navarrete Medina, hoy domingo se pondrían de acuerdo con los funcionarios para convocar a una conferencia de prensa para mañana lunes y dar a conocer los acuerdos logrados.— David Domínguez Massa

Comunicado oficial Postura empresarial

El gobierno estatal envió un boletín en el que empresarios defienden el presupuesto.

Trabajo de consensos

José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de la Coparmex Mérida, resaltó que el trabajo que se ha hecho el Consejo Consultivo ha sido primordialmente de consensos, acción inédita en el país en la que, entre todos, se elaboró una propuesta responsable y sensible a las necesidades del Estado.

”Se antepuso el bienestar”

Precisó que se antepuso el bienestar de la sociedad para formular la propuesta económica: “Debo reconocer la apertura de los miembros del Consejo Consultivo y de parte del Gobierno del Estado que entendieron nuestros argumentos…”.

