Silencio del Iepac

Las enfermedades de los funcionarios electorales parecieran ser una de las principales causas por las que no se coordinaron en esa institución para hacer los contratos de los vehículos por los cuales hoy se niegan a pagar más de tres millones de pesos que deben, pero eso no es culpa de quienes dieron el servicio, dijo Jorge Arias Argüelles, de la empresa Jet Car-rental, al exigir su pago por los servicios prestados el día de las elecciones.

Ayer por tercera ocasión se solicitó la versión del Iepac, pero igual que el viernes cuando los transportistas hicieron un plantón para exigir este pago, las autoridades electorales prefirieron guardar silencio, siguen sin responder.— DAVID DOMÍNGUEZ

También se solicitó información sobre el amparo que promovió la empresa Proyectos Integrales de Redes Voz y Datos, S.A. de C.V., contra la orden de no pagarle los alrededor de dos millones de pesos que reclaman al instituto electoral por los servicios del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 2018, que no cumplió y fue el origen de este pleito jurídico desde hace ya casi tres años. Tampoco respondieron las autoridades electorales.

En cuanto al conflicto con los transportistas, el empresario informó que la administradora del Iepac, Lenny Cetina Palma, les ha dicho que no puede pagarles todo lo que demandan porque no le consta, o más bien, no fue ella quien pidió esos servicios, lo hizo Raymundo López Espósitos, coordinador de recursos financieros de esta institución, y está enfermo de Covid, no está acudiendo a trabajar.

Arias Argüelles recordó que la noche del sábado anterior al día de las elecciones López Espósitos le solicitó de última hora aumentar a por lo menos 90 más los vehículos para la operación de recolección de los paquetes electorales el día de las elecciones, y que no era la administradora quien se lo pedía, porque ella estaba enferma y no se presentó a trabajar.

El pasado lunes 7 informamos que precisamente la jornada electoral se realizó con problemas como la ausencia de la administradora, quien días antes fue hospitalizada por presiones que recibía en el trabajo y le afectaron su salud. También informamos en esa misma nota que otro de los problemas del día de la jornada electoral fue un plantón de transportistas que se negaban a prestar los servicios por los que los había contratado el Iepac.

El empresario añadió que al plantearles López Espósitos que se trataba de una emergencia porque varios camiones que había contratado los dejaron mal de última hora y necesitaban sacar el proceso electoral accedió a prestarles los servicios solicitados de última hora y de manera telefónica.

“Solo que ahora la administradora dice que no le consta que Raymundo López lo haya contratado, a pesar de que tienen pruebas del servicio que prestaron y le han propuesto incluso instalar una mesa de trabajo para que supliendo la deficiencia de ese funcionario de no solicitarlo por escrito y mediante un contrato, le comprueben los servicios y se pague solo lo que se pueda comprobar”, precisó.

“Primero me pidieron los servicios por teléfono y de última hora porque la administradora estaba enferma e ingresada en un hospital y hoy que ya regresó, ella dice que no puede pagar porque el que nos pidió los servicios está enfermo de Covid y no le informó, entonces si Dios no quiera y no regresa, ¿quiere decir que no nos van a pagar?”, preguntó.

Como informamos, el pasado sábado el empresario dijo que disponen hasta de documentos oficiales de las casillas a las que dieron el servicio para comprobar que cumplieron con lo que les solicitaron, lo justo es que se les pague y es lo que reclaman desde ese día.

