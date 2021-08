Silvia López: Vila va a demostrar de qué está hecho

El triunfo del PAN en los últimos comicios en Yucatán se explica por la buena aceptación del trabajo del gobernador Mauricio Vila Dosal, el miedo de la gente por el avance de Morena y a la desbandada de priistas, afirmó la excoordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié.

La actual legisladora independiente —renunció a MC por la incorporación a ese partido de la exgobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco— conversó con los periodistas de Grupo Megamedia Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, el jueves pasado, durante una transmisión en vivo vía Facebook, como parte de la serie de entrevistas que esta casa editorial ha preparado con algunas de las mujeres más destacadas de la política local.

Hoy reproducimos aquí un extracto de la segunda parte de esa conversación.

Grupo Megamedia (GM): ¿Cómo explica el abultado triunfo del PAN el 6 de junio?

Silvia López Escoffié (SLE): “Esa victoria tiene varias aristas. Una es la buena aceptación al trabajo del gobernador Mauricio Vila Dosal. Otra, el miedo de los ciudadanos al crecimiento electoral de Morena y a la posibilidad de que éste obtuviera otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados. En este sentido, me sorprendió ver en Yucatán a tantos priistas votando por el PAN, para frenar a Morena, como Wílliam Sosa, Liborio Vidal, Carmita Ordaz y un montón más. Aunque no hubo una alianza formal entre el PRI y el PAN, si hubo una alianza real, porque a muchos de esos priistas los hicieron candidatos de Acción Nacional y de esa manera le quitaron votos al PRI y a Morena. En los últimos comicios, hubo una auténtica desbandada de pristas hacia otros partidos”.

GM: El PAN obtuvo la mayoría en el Congreso, gran parte de las principales alcaldías, además de tener el gobierno del estado. ¿Quién será el contrapeso del gobernador? ¿En Yucatán, no se corre también el riesgo que se tiene con López Obrador, cuyo partido controla el gobierno federal, los gobiernos de muchos estados y las dos cámaras?

SLE: “Aquí va a demostrar Vila de qué está hecho. El tema es importante porque contrapesos no los va a tener. Sería una mentira creer que habrá contrapesos en el Congreso, cuando allí las veces que un partido ha tenido mayoría, éste se vuelve una extensión del gobierno estatal. No soy ilusa y no creo que ahora vayamos a ver algo distinto”.

“Tendrá que trabajar...”

“¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que Vila Dosal aspira a la Presidencia y por esto tendrá que trabajar más a favor de los yucatecos, él será su propio contrapeso. Si aspira a más, pues tendrá que hacer un gobierno mucho mejor. Otro contrapeso podrían ser las voces que señalen lo correcto y lo incorrecto y que no requieren pertenecer a un partido”. “Creo, en fin, que Vila tendrá que hacer un esfuerzo especial y no manejar al Congreso como los gobernadores anteriores”.

GM: Aunque usted ya no pertenece a MC, nos gustaría conocer su opinión sobre los resultados de ese partido en los últimos comicios. ¿Cómo los interpreta? ¿Avanzó o se frenó?

SLE: “Obtuvo diez mil votos más de los alcanzados por nosotros en las elecciones de 2018, pero esos nuevos votos son de los candidatos que dejamos antes de abandonar la dirigencia del partido. Solo la candidata a diputada local por el distrito de Umán alcanzó entre ocho mil y nueve mil votos, más los obtenidos por otros de los candidatos que les dejamos. No sé qué aportó la nueva dirigencia. Creo que el 6 de junio hubo mucha decepción y MC no creció tanto como en el resto del país. Hace tres años nosotros ganamos tres alcaldías y 25 regidores de representación proporcional, más otros seis regidores de otros partidos que se unieron a nosotros, porque nos veían como una nueva opción. Hoy MC no llegó a esos resultados ni creció como pensaban crecer”.

Obtuvo pocos votos

“Debo decir aquí algo sobre el asunto del dinero. Luego de las elecciones de 2018, me reuní en Ciudad de México con el dirigente nacional del partido, Clemente Castañeda, quien me preguntó: ¿cuánto dinero te dimos para la campaña?, y le respondí: cero pesos y eso ustedes lo pueden checar. Ahora MC en el estado recibió cuatro millones de pesos y obtuvo diez mil votos, muy poco para tanto dinero”.

GM: Es decir, los supuestos seguidores de Ivonne Ortega, ¿no se manifestaron en estas elecciones o lo hicieron muy pocos?

SLE: “Yo creo que no tiene seguidores”. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA