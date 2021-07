Símbolo de resistencia

Hechos que aún son vigentes en la memoria colectiva

Sociedad

Se cumplen diez años de la violenta represión por el paso deprimido en Mérida

Al cumplirse este domingo 4 de julio los primeros diez años de la violenta represión que precedió a la construcción del paso deprimido de Mérida, ciudadanos que estuvieron entre las principales víctimas señalan que los hechos siguen vigentes.

Lo ocurrido aquel día, afirma José Enrique Gutiérrez López, es un referente, un recordatorio de la resistencia de los ciudadanos de Mérida a una imposición de las autoridades. Fue una fecha en que fueron violentados los derechos ciudadanos a manifestarse, apunta.

Si bien los responsables nunca fueron castigados como debiera, sin duda queda claro que quienes nos oponíamos al proyecto siempre tuvimos la razón; la obra es inútil, no es funcional, es costosa, no es adecuada, no soluciona los conflictos viales en la zona, añade.

Pedro Torre López, otro de los agredidos, recuerda que al final los responsable de los golpes salieron con relativa impunidad, pagaron multas irrisorias para no pisar la cárcel, y el capítulo judicialmente se cerró.

Sin embargo, dijo, no ha desaparecido de la memoria de los meridanos, el lugar es un símbolo de la resistencia de los meridanos, de la defensa de los derechos.