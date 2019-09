“Sin aumento de sueldo en 10 años”

Si hay un recorte habría que cerrar áreas del Congreso

El Congreso del Estado se ha “apretado el cinturón” siempre, hace más de 10 años que no hay aumento de sueldo para los diputados y un recorte más significaría tal vez cerrar algunas áreas, o analizar cuáles de las labores y responsabilidades que nos marca la ley se pueden dejar de hacer, dijo ayer Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, ante la advertencia del Ejecutivo de que vendrían más reducciones al presupuesto.

“Todavía estamos recibiendo esta información, pero con mucha serenidad hay que procesarla hasta que se defina en la Cámara de Diputados”, expresó el legislador priista al recordar que apenas acaba de entregar el Ejecutivo federal su proyecto de presupuesto para 2020 al Poder Legislativo para su estudio y aprobación, aunque ya se anticipó que viene con recortes.

Ayer informamos por declaraciones de Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 plantea una reducción considerable de recursos para Yucatán, por lo cual considera que hay que ser solidario y “apretarnos el cinturón todos”.

En improvisada conferencia de prensa en el Congreso al término de la sesión de la Comisión Especial de Pesca —de lo que informamos en nota aparte—, Cervera Hernández consideró que el señalamiento de la secretaria, “es una postura lógica, pues está tomando las prevenciones que considera debe tomar, sobre todo la administración pública estatal”.

“Lo que el Legislativo va a hacer es esperar hasta saber cuál es el planteamiento federal para saber cuál es el planteamiento local y, en función de eso, también tomar sus determinaciones. Lo que es un hecho es que todos debemos ser solidarios”.

Cervera Hernández, también coordinador de la bancada del PRI, recordó que el año pasado el Poder Legislativo fue el único al que se le recortaron recursos, pues pasaron de haber ejercido 157 millones a 136 millones, con lo que trabajan este 2019.

El legislador señaló que no se tomó en cuenta, por ejemplo, que los trabajadores del Congreso reciben un aumento anual, no los diputados, eso no se registró en esa reducción e impactó en otras áreas. El propio edificio ya presenta daños por cuestiones como las lluvias y se ha solicitado al Ejecutivo, al cual pertenece, que lo revise. “Hay varias cosas por revisar, insisto, difícilmente podamos pensar en reducir el presupuesto del año anterior en relación con este, si este está bastante complicado para el Congreso”.

“El problema es que si se corre peligro, pues tenemos que cerrar áreas del Congreso, pero hay que recordar que aquí no solamente es donde sesionan los diputados y asiste el pueblo de Yucatán, los medios de comunicación… además es donde se resguardan documentos históricos, documentos que la ley nos obliga a custodiar y tiene que haber condiciones para su custodia”, dijo.

“Si las cosas se platican no van a ser sorpresivas, en esa plática habrá que programar, habrá que argumentar y los temas del Congreso son muy claros, como el salario de los empleados, el mantenimiento de un edificio… nosotros no hacemos obra pública, no tenemos nada de esa naturaleza, nada que genere sorpresa en el gasto”, afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que se presenten problemas o complicaciones como el año pasado al momento de revisar y discutir el proyecto de presupuesto del gobierno del Estado para 2020, Cervera Hernández respondió:

“Estoy seguro que habrá un diálogo fluido con el Ejecutivo, para que cuando llegue el proyecto no haya sorpresas como el año pasado. Recordemos que unas cosas se habían declarado y al llegar el presupuesto había otras, como alzas en tarifas, aumentos en licencias y en diferentes cuestiones que se había ofrecido no incrementar”.

“Eso es lo que no queremos que suceda y no creo que vaya a suceder este año, tengo la certeza, la fundada motivación para decir que tengo la certeza de que va haber un diálogo mucho más fluido, que va permitir que las cosas se lleven con la seriedad con la que se debe llevar siempre el trabajo en todos los poderes”, puntualizó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

