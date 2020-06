Sin bajar la guardia, estrictas medidas acompañarán a la ola uno

Desde la apertura de la plataforma www.reactivacion.yucatan.gob.mx para el registro de empresas no esenciales que pretenden reabrir el lunes en la “ola uno” en esta fase de la pandemia del Covid-10, poco más de 4,000 negocios de diversos giros se inscribieron, pero la cifra aumentó ayer y así seguirá en los próximos días.

Los presidentes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis, y de la Asociación de Hoteles, Héctor Navarrete Medina, informaron en sendas entrevistas que la plataforma estuvo fallando y estaba saturada de tanta gente que intentaba su registro en línea.

Salum Francis dijo que el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Canaco tiene registrados a 15,000 afiliados de distintos tipos de negocios y es posible que esa cifra tramite su permiso para reabrir porque tienen urgencia de reactivar el negocio y no tener necesidad de despedir a sus empleados.

“Fue una buena decisión que tomó el gobernador de ubicar a Yucatán en semáforo naranja”, señaló Michel Francis. “Mucha gente está perdiendo su trabajo, sus propiedades, la suspensión de actividades no podía seguir así. El gobierno federal no tiene ninguna credibilidad en el manejo de los números de la pandemia, son absurdos sus números, están fuera de la realidad con la de Yucatán y realiza un manejo amañado. Ya no podemos ser rehenes del plan económico perverso del gobierno federal que quiere reventar la economía y nos mantiene en semáforo rojo con datos desfasados”.

Cuando el gobernador Mauricio Vila decretó el semáforo naranja, que permite la reapertura de conformidad a la ola uno, muchísimos empresarios llamaron para aclarar dudas, solicitar información sobre la forma de inscribirse y preparar el protocolo que aplicarán, porque saben muy bien que el que no se inscriba y no tenga la autorización impresa no puede abrir, señaló.

“Ese permiso se tiene que llevar al negocio para cuando se presenten los inspectores y tenemos que aplicar estrictamente el protocolo oficial”, aseveró.

Calculó que en el primer día de apertura de la plataforma se registraron 2,000 negocios y la cifra aumentó en los días siguientes, y por ello estuvo fallando la plataforma del martes al jueves. Considera que abrirá el mayor número de empresas posible dada la interacción que tienen los empresarios en estos momentos de la recuperación económica.

“Lo primero y lo más importante que la gente debe de entender es que el virus no se ha ido, hay que seguir cuidándonos con responsabilidad, los empresarios que van a reabrir ya saben y están conscientes de que tienen que cuidar más que nunca al personal, a los clientes, a las familias porque el virus no ha desaparecido”, dijo. “El hecho que abran no quiere decir que ya acabó el problema de la pandemia, está latente y seguirá por muchos meses, y si queremos seguir reactivando la economía para que tengamos ingresos y disminuir la cantidad de despidos, tenemos que cuidarnos todos”.

El Diario Oficial del Estado publicó en su edición vespertina anteayer las condiciones que deberán cumplir las empresas no esenciales que reabrirán en la ola uno y las medidas de seguridad sanitaria aplicables para evitar la propagación del virus SARS-Cov-2 por gotas y contacto directo entre la población, como que los centros de trabajo, independientemente de si su actividad esté considerada como esencial o no, deberán proporcionar cubrebocas o protectores faciales a todo su personal, procurando su manejo adecuado para correcto cambio y desechamiento.

Además para la transición a la reapertura económica en el Estado y lograr una coordinación eficiente, todas las actividades que realicen los sectores social y privado deberán registrarse en el sitio web: https://reactivacion.yucatan.gob.mx/, con la finalidad de acceder a los protocolos sanitarios correspondientes a su industria y giro comercial para prevenir y evitar la propagación del virus SARSCoV-2 y obtener un folio único para el seguimiento de sus operaciones durante la reactivación económica. La reapertura estará sujeta a la semaforización semanal de las condiciones prevalentes de la enfermedad en el Estado.— Joaquín Chan Caamal

3) Los Servicios de Salud de Yucatán evaluará los siguientes datos: a) El porcentaje total de ocupación hospitalaria en el área de cuidados intensivos. b) El porcentaje total de ocupación de camas hospitalarias. c) La evolución semanal de admisiones hospitalarias. d) La evolución del ritmo de contagio de la enfermedad Covid19. e) La evolución semanal de casos confirmados positivos de Covid-19. f) El resultado de la evaluación se ubicará en alguna de las siguientes cuatro etapas: ola 0, ola 1, ola 2 y ola 3.

5) Los sectores social y privado que realicen actividades económicas en el Estado implementarán las acciones correspondientes que permitan la prevención de la enfermedad y la promoción y protección de la salud de las personas trabajadoras, determinadas por la autoridad competente conforme a las particularidades de cada sector, la detección oportuna, el control y monitoreo de los casos sospechosos que se presenten en el entorno laboral así como de aquellos trabajadores que han estado en contacto con casos confirmados del virus; y permitirán el acceso en sus centros de trabajo, a la autoridad sanitaria estatal, para detectar y confirmar, por medio de los estudios clínicos disponibles, la prevalencia del mal en sus trabajadores.

Anteayer, el gobierno del Estado informó sobre algunos sectores que podrán reiniciar actividades en la ola 1, si cumplen los requisitos ya señalados, entre los que figuran la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos al 25% de su capacidad (según informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina) al igual que los restaurantes.

Los comercios al por menor mediante ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de 150 metros cuadrados solo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada 5 metros cuadrados, estéticas y clínicas de la salud solo con previa cita y hasta un máximo del 25% de su capacidad.

El gobernador recalca que al iniciar la ola 1 significa que nos tenemos que concentrar en solo ir a trabajar y a comprar lo más esencial para nuestras casas, pues las restricciones a la movilidad se mantendrán para evitar nuevos contagios y por lo tanto no deberán realizarse reuniones sociales, fiestas o salir a pasear pues la contingencia continúa, así como el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio para cuidarnos los unos a los otros.

Ola uno Disposiciones en el Diario Oficial

A continuación, otra de las condiciones publicadas en el Diario Oficial del Estado.

Vigilará los riesgos

La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo coadyuvará en el cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria mediante la determinación de la potencial vulneración a la salud, que pudiera ocasionar el desarrollo de una actividad económica, conforme a los siguientes factores: a) La superficie de exposición al consumidor, que proporciona el establecimiento en el cual se desarrolla la actividad económica. b) El grado de interacción de los empleados que desarrollan la actividad económica, con el consumidor. c) El grado de habilidad del sector económico correspondiente, para establecer protocolos o mecanismos de seguridad sanitaria que contribuyan a proteger la salud de los consumidores.

Sitio para seguimiento

Una vez obtenido el resultado del análisis de los factores anteriores, se clasificará en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Las restricciones, medidas de higiene y las condiciones de operación aplicables a las actividades económicas se publicarán semanalmente en el sitio web: https://reactivacion.yucatan.gob.mx/ y se actualizarán de acuerdo con la ola vigente en el Estado y el nivel de riesgo que represente el desarrollo de una actividad económica.