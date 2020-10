Sin daños, el aeropuerto

Durante el paso de “Delta” operó en forma normal

El Aeropuerto Internacional de Mérida se mantuvo en operación al 100% durante los días críticos del paso del huracán “Delta” por la península de Yucatán porque cuenta con personal altamente capacitado en los seminarios internacionales en medidas preventivas contra este tipo de fenómenos y por su infraestructura anticiclones, informó el director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz.

Grupo Asur administra los aeropuertos internacionales de la península de Yucatán como los de Cancún, Cozumel y Mérida y este último siempre es clave para el movimiento de pasajeros aéreos en momentos críticos, como lo demostró en los días que “Delta” azotó Quintana Roo y Yucatán, y a través de los años con otros ciclones poderosos.

“Las terminales aéreas de Grupo Asur no fueron dañas por el huracán ‘Delta’”, informó el licenciado Navarrete Muñoz al ofrecer un balance de la operación de los tres aeropuertos peninsulares. “Tenemos programas de capacitación constantes para afrontar huracanes y las instalaciones tienen una cortina anticiclónica con cristales de alta resistencia a vientos ciclónicos, aplicamos los protocolos preventivos como el corte de ramas de árboles, retiro de objetos que pudieran ser proyectiles con la fuerza del viento, hacemos limpieza de drenajes de pistas de aterrizaje, de plataformas de maniobras y posiciones de aviones”.

Navarrete Muñoz no duda en afirmar que el aeropuerto de Mérida es un inmueble de avanzada y la comunidad aeroportuaria que trabaja tiene alta cultura en la prevención de huracanes, gracias a los aprendizajes que se imparten en los seminarios internacionales de huracanes que se organizan en Mérida desde hace 15 años.

“Todas las medidas y protocolos que aplicamos dan seguridad al destino de Yucatán, a los pasajeros, a las aerolíneas y a los inversionistas que vienen a hacer negocios”, destacó. “El aeropuerto se convierte en el motor del desarrollo económico porque atrae turistas, inversionistas, carga de exportación e importación, es un enlace importante para la ayuda humanitaria y es una terminal alterna para que aterricen aviones de otros aeropuertos cuando hay algún problema”.

Con “Delta” no hubo necesidad de recibir aviones que no tienen ruta en Mérida, ni de mandar ayuda humanitaria porque el fenómeno natural no causó grandes daños, pero estaba listo para esas tareas porque no dejó de funcionar. El miércoles, día que pasó el huracán por Yucatán, tuvieron 10 operaciones de llegadas y salidas, transportaron 1,115 pasajeros muchos de ellos procedentes de Quintana Roo, las aerolíneas cancelaron 12 vuelos por precaución y hubo dos demoras, pero todos los vuelos programados se realizaron y las operaciones del día terminaron a las 9:50 de la noche con la salida del último vuelo a Ciudad de México. Ayer sí tuvo sus 48 operaciones programadas y los vuelos fueron de salida y llegada a Ciudad de México, Guadalajara, Tuxtla y Miami, esta última que se reanudó tras varios meses de suspensión.

“Muchos viajeros que estaban en Cancún vinieron a Mérida para retornar a sus lugares de origen al conocer la peligrosidad del huracán”, recordó. “Mérida es un enlace importante para la movilidad aérea. Es un aeropuerto ‘espejo’ o alterno y siempre debe de estar preparado para prestar la ayuda que se requiere, tener combustible disponible, plantas de energía eléctrica en buen estado, las pistas de rodamiento y de aterrizaje de aviones no se inundaron. Esta vez no tuvimos el movimiento que hubo con el ciclón Wilma porque había poco turismo en Quintana Roo y porque apenas está en proceso de reactivación la industria turística por la pandemia del coronavirus”.— Joaquín Chan C.

El CEO de grupo Asur dijo que desde el inicio de la reactivación económica, tanto en Yucatán como en México, las operaciones del aeropuerto de Mérida van aumentando gradualmente y en este trabajo la aportación de las compañías aéreas es fundamental porque dan magnífico servicio, aunado a la seguridad que ofrece la terminal hay una recuperación que puede llegar al 50% en diciembre entrante.

“Cada vez que viene un vuelo nos ponemos contentos porque sabemos que colaboran con el bienestar económico de Yucatán, del sector turístico y empresarial”, indicó. “Lo importante que ve en estos momentos de la reactivación es que ya está llegando turistas al Estado y eso significa derrama económica”.

Sobre la reanudación del vuelo Miami-Mérida-Miami, Navarrete Muñoz dijo que es una ruta muy apreciada por los yucatecos que gustan ir a esa ciudad estadounidense o desde allí viajar a otras partes del mundo. Generalmente ese vuelo trae turistas estadounidenses y extranjeros que hacen conexión en Miami hacía Yucatán. Su primer viaje de retorno lo hizo con 63 pasajeros y salió de Mérida con 76.

