Sin orientación en el mercado: vendedores dicen que urge informar bien

Vendedores dicen que urge informar bien a los clientes

A las 8:30 de la mañana, después de hacer fila, esperar a que le tomen la temperatura y atravesar el túnel desinfectante, Yadira Jiménez González pudo ingresar al mercado Lucas de Gálvez.

Vecina de Kanasín, Yadira llegó con toda la intención de comprar recados y hojas, pero se topó con que esos locales estaban cerrados. “No pude comprar lo que necesitaba”, dijo, mientras se encaminaba a la salida.

Como Yadira, varias personas que han acudido al mercado desde que este reabrió tras 19 días de estar cerrado, han notado que únicamente los puestos del área de chicharroneros y unos cuantos del pasillo dos están abiertos.

Andy Sánchez Pasos, de la frutería “Los Sánchez”, señaló que los inspectores y los vigilantes no le dan la información necesaria a la gente. “A muchos los dejan hacer la cola y no les preguntan qué vienen a hacer, por eso cuando entran se molestan porque no hay lo que vinieron a comprar; además, luego los mandan al otro extremo para poder salir”, explicó.

La desinformación también es una de las quejas de Gabriel López Gurubel, propietario de un puesto de huevo. Y es que, dijo, ni siquiera en los días de apertura se ponen de acuerdo, pues primero habían dicho que el mercado abriría el (miércoles) 3 y luego que el (lunes) 8. Luego, continuó, que se abrirían por partes, y ahora que en 15 días abren otra sección y en otros 15 días abren otra. “Todo eso está afectando la afluencia”.

De hecho, los locatarios calculan que únicamente está llegando al mercado un 20% de lo que solía ser antes de la pandemia. “Está empezando lentamente porque la gente todavía no está segura de salir de sus casas y el mercado está abierto en un 20%. Todo será paulatino, el 15 de junio abre el pasillo dos y el 29, otra área.

“La gente no está entrando y la venta está muy baja”, lamentó Sofía Nic Chan, vendedora de legumbres, quien también se queja de que los vigilantes e inspectores no avisan a la gente que entra dónde está la salida y los atrasan al obligarlos a hacer cola. “No deberían atrasar a la gente para que vendamos más, pues ya a las 2 (de la tarde) ya nos andan diciendo que ya cerremos”.

Alejandra Montero Chan coincidió que la afluencia no es la esperada y lamentó también que no se le informe a la gente qué puede encontrar en estos días dentro del mercado. “Muchos entran para comprar frutas y verduras, pero no hay nada de eso, y luego los clientes se molestan más porque tienen que dar toda la vuelta hasta llegar a la rampa del estacionamiento para salir”.

Y es que para un mayor control de la gente que entra al mercado, las autoridades habilitaron el acceso a la altura del Museo de la Ciudad y la salida por la rampa del estacionamiento que da a la calle 54, conocida también como calle de los agricultores.— Iván Canul Ek

Mercados Apertura y medidas

Las medidas de prevención en el Lucas de Gálvez generan opiniones encontradas.

Le parecen bien

Landy Barroso Solís, vecina de la colonia Vicente Solís, fue de las pocas que sí encontró lo que buscaba. A ella le parecen excelentes las medidas sanitarias para ingresar, así como la limpieza que se hizo del lugar y la pintura a las cortinas metálicas.

Debieron tomarse antes

Teresita Pech Ucán, del fraccionamiento Serapio Rendón igual comentó que las medidas de higiene son buenas. “La limpieza del piso y las paredes me parecen bien, pero eso lo debieron de haber hecho hace años y no solo por la pandemia”.

Opinan en el San Benito

“Que no haya más puestos nos afecta porque las personas vienen, pero como no encuentran verduras ni puerco se van; además, la policía no deja pasar a gente de la tercera edad. Sí nos está yendo mal, la venta está muy baja, yo el martes apenas vendí 5 kilos de pollo”, señaló Amira Solís Carrillo, de la pollería “San Manuelito”, en el San Benito.