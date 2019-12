Sin pensión y sin hijas

Contrademanda la deja sola, sin trabajo ni dinero

Una expolicía estatal vive en carne propia el dicho “le salió el tiro por la culata”.

“Por pedir la pensión alimenticia de mis dos hijas, me contrademandaron, me quitaron a las niñas y me ordenaron pagarle a mi expareja la pensión”, expresa Cristy Linnett Roca Gala, de 26 años de edad y vecina de Mérida.

Cristy Roca hizo público su caso el lunes 2 de diciembre en su cuenta de Facebook. A una pregunta, dice que lo publicó “porque estoy viendo que tildan a las mujeres de feminazis y no se visibiliza la lucha que algunas tenemos que hacer para salir adelante” y, sobre todo, luego de leer la nota “Padres (varones) separados piden a la justicia la tenencia compartida de sus hijos”.

Entrevistada al respecto, dice que fue agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado desde mayo de 2014 y hasta el 23 de noviembre pasado, cuando renunció para prepararse mejor para la audiencia del 28 de enero de 2020, en la cual deben presentar a sus testigos, en el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar, en Kanasín.

Este juzgado dio en septiembre la guarda y custodia provisional de las dos hijas de la expolicía a su expareja, Manuel Enrique Noh Pool, y en octubre le dio a él la pensión alimenticia.

Las menores, hoy de 11 y 7 años de edad, se encuentran en medio del litigio de sus padres. La titular del Juzgado Cuarto Mixto, Rita Elvira Ortiz Noh, está a cargo del expediente 383/2019 y es quien decidirá a cuál de las partes, la mamá o el papá, le concederá la guarda, custodia y pensión de manera definitiva.

La joven expolicía relata que tras las negativas de Noh Pool a apoyarla en los gastos de las dos hijas de ambos, acudió a la Fiscalía del Estado, y aunque le dieron la opción de proceder penalmente contra él, no lo hizo porque solo quería que la ayude con los gastos.

Por eso, solo demandó la pensión. Indica que el caso (expediente 81/2019) se ventiló en el Juzgado Tercero de Oralidad Familiar, turno matutino, en Mérida, y aunque ella ganó el juicio, la imprenta donde Noh Pool trabaja nunca cumplió la orden del juez de retener la parte del sueldo y depositarla como pensión en ese Juzgado. “Nunca depositó ni un peso”, comentó.

Se enteró tarde

Se enteró tardíamente, en septiembre, que el día que Noh Pool fue notificado en su trabajo que se investigaba una demanda de pensión en su contra, la contrademandó con apoyo de su patrón y fue por todo: la guarda, custodia y pensión de las niñas.

“En su denuncia, dijo que nunca me va a pagar pensión alimenticia porque nunca me había hecho cargo de mis hijas. Dijo que entré a trabajar a la SSP y cambié ni número de teléfono y no me dejé ver por años; según él, dejé a mis hijas y cuando regresé los amenacé si no me dejaba llevármelas. Dijo que quise ahogar a mis hijas con una almohada, que estuve rondando con una patrulla su casa y amenazándolo con armas de fuego, que soy borracha y drogadicta, cuando en la SSP nos hacen antidóping al azar y estuve en el área administrativa en los últimos tres meses”, detalla.

Cristy afirma que todas las acusaciones son falsas, que en 2014 se separaron luego que ella entró a trabajar a la SSP porque él se opuso a que trabaje, y más como policía, pues piensa que la mujer es para estar en su casa. Dice que no la dejó sacar ni su ropa ni sus muebles de la casa que habitaron, así que ella se fue con sus hijas a vivir con sus abuelos maternos, quienes con unas tías la ayudan a atender a las niñas mientras trabaja.

Indica que en 2015 él se casó y hoy vive en Kanasín con su esposa, quien es ama de casa, y una hija de 2 o 3 años; ella a su vez tiene un hijo, quien este diciembre cumplirá 4 años, con otra expareja, quien le paga la pensión del niño.

“En septiembre me quitaron a mis hijas, él las sacó de la escuela alegando una emergencia y así me enteré de la contrademanda y que la jueza le dio la custodia provisional a él. Nunca me notificaron de nada, hasta se llevaron a las niñas a declarar (al juzgado) sin mi permiso y sin notificarme”, denuncia Cristy, pues le negaron su derecho a defenderse de las acusaciones.

Cristy Roca informa que tras perder la custodia de sus hijas, con un abogado inició su defensa, pero en la audiencia del 22 de octubre la jueza falló de nuevo contra ella y ordenó a la SSP que le retenga el 30% de su sueldo y lo deposite en el juzgado como pensión para las niñas y que Noh Pool lo cobre.

Ella cambió de abogado y tras mucho pensarlo renunció con pesar a la Policía. Pero confía en recuperar a sus dos hijas y, luego, su trabajo en la SSP, donde, dice, este año terminó una carrera técnica superior en seguridad pública y siempre la apoyaron.

“Es totalmente injusto lo que me hicieron”, dice en alusión a su expareja y la jueza. “Me perjudicaron en todo, en mi familia, mi trabajo, económica y psicológicamente”.— Flor Estrella Santana

