“Sin relación” con Morena, dicen tras reunión de Sahuí con Bejarano

Partido se desliga de encuentro con grupo de priistas

El presidente del comité directivo estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, manifestó que la reunión entre René Bejarano y un grupo de priistas donde estuvo Mauricio Sahuí Rivero, excandidato del PRI a la gubernatura, no tiene relación con ese partido de izquierda.

René Bejarano no trabaja políticamente para Morena y pertenece a la asociación civil Movimiento Nacional por la Esperanza, precisó.

“No tenemos relación con esa reunión. Nos enteramos por medio de otros compañeros, somos ajenos a lo que trataron”, enfatizó el líder de Morena en Yucatán. “No está trabajando con Morena, según entiendo, no tiene relación con Andrés Manuel desde hace tiempo”.

“La reunión que tuvo en Yucatán no es una actividad relacionada con Morena; por tanto, no nos parece en ningún sentido que tenga alguna influencia en la vida partidista de nuestro movimiento ni en las actividades del presidente AMLO”.

Mex Albornoz dijo que Morena ve de lejos esa reunión y como una actividad de priistas, que tiene que ver con los reacomodos dentro del PRI.

También desconoce cuál es el objetivo de esa reunión e insistió en que la directiva de Morena tuvo conocimiento de que se estaba llevando al cabo en un lugar del estado, pero no participó ningún directivo o consejero de Morena, que son los órganos de acuerdo político vigentes del partido.

“No nos invitaron y si lo hubiesen hecho, no hubiésemos ido. No es una actividad con los lineamientos de Morena y no estaban convocados los del comité ejecutivo estatal ni del consejo. No tiene nada que ver con Morena”, enfatizó.

Se le preguntó qué grupo mandaría a René Bejarano a realizar estas negociaciones con priistas y panistas.

“No creo que haya algún grupo. Es un grupo de reacomodo dentro del PRI. René Bejarano desde 2006 se desligaron tanto él como Andrés Manuel, se desligaron mutuamente, no tienen relación política, no vemos ningún vínculo con Morena, al menos a nivel estatal no tenemos relación con su grupo”, aseguró.

Gubernatura en Yucatán en 2024

¿Estas negociaciones políticas tienen como fin la gubernatura de Yucatán en 2024?, se le preguntó.

“Las negociaciones políticas que se puedan hacer dentro de Morena se harán como deben hacerse, con los comité nacional y estatales y luego se enviarán propuestas a la comisión nacional de elecciones o se resolverán por medio de encuestas”.

“En el caso de las gubernaturas que estarán en juego en 2022, ya se señaló que la selección será con el método de encuestas”, explicó. “Creo que más que una negociación política, habría que afinar el proceso de selección de candidaturas para que lleguemos fuertes al 2024”.

¿Aceptarían a más expriistas sin ser militantes?, se le cuestionó.

“La afiliación a Morena es libre y voluntaria”, dijo. “Se pretende reglamentar la afiliación para que haya un filtro, para que no cualquiera pueda ocupar un cargo de elección popular o interno dentro del comité directivo o el consejo”.

“Tenemos malas experiencias de gente que nos ha dejado mal. Un excandidato que se fue a apoyar al PAN siendo de Morena, el caso de una persona que no había renunciado al PRI y quería ser candidata de Morena, consejeros que se fueron a apoyar al PAN”, contó.

“Es difícil que se pueda aceptar a las personas sin poner un filtro y modificar los estatutos para que haya mejores perfiles y candidatos más comprometidos, y que trabajen a favor de la ciudadanía como lo hace el presidente Andrés Manuel”.

¿No causaría más rechazo y división al interior de Morena en Yucatán?

“El método de selección como lo condujeron muchos aspirantes que venían del Verde, del PRI, el exceso de soberbia, la falta de comunicación con el comité estatal y el consejo generaron todo ese conjunto de situaciones”, recalcó.

“Esperemos que la labor del comité nacional para las siguientes elecciones se eviten esos errores, seguro habrá otra directiva que logre otros resultados sin perder el partido y sin perder la esencia de sus estatutos, programas y principios”.

Se trató de localizar a Mauricio Sahuí para que comentara sobre la reunión que tuvo el sábado último con René Bejarano, pero su vocero de años no respondió a las llamadas ni a los mensajes.— Joaquín Chan Caamal

Morena Yucatán

El dirigente estatal del partido cuestionó el proceder durante la pasada contienda electoral.

Acusa soberbia

Falta de acuerdos

“No solo fue por la llegada de personas de otro partido. La forma como se procesaron las candidaturas generó complicaciones no solo en Yucatán, ocurrió a nivel nacional, en todos los estados sucedió, faltó mayor procesamiento y habilidad política para una mejor selección de candidatos y llegar a una unidad, un consenso y camináramos con mejores resultados”.

