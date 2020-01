El gobierno estatal aún no sabe cómo cobrará el nuevo impuesto de seguridad

Persisten dudas sobre el pago de nuevo derecho

Aunque la aplicación del nuevo derecho sobre seguridad entró en vigor desde anteayer 1 de enero, aún no hay nada en concreto sobre cómo se cobrará, ni siquiera tienen el convenio para hacerlo, pues aunque el gobierno del Estado inició las gestiones para cobrarlo a los yucatecos a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta ahora no hay respuesta de esta paraestatal, según informaron ayer en el Palacio de Gobierno.

“Prácticamente se encuentra en el limbo. No nos han dicho que no (la CFE), aunque tampoco nos han confirmado que sí se cobraría en sus recibos, estamos igual que al principio”, según expresaron las fuentes.

Como se ha informado el Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo estatal, aprobó en el paquete fiscal el cobro de un nuevo derecho, para el mantenimiento de los equipos tecnológicos de seguridad pública, y en el gobierno del Estado se informó que iniciaron las gestiones en diciembre pasado, para que se cobre en los recibos de la CFE, que tienen cobertura en toda la entidad.

Sin embargo, el pasado 14 de diciembre informamos que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, afirmó que no se harían tales cobros en los recibos porque no hay un fundamento legal para ello, ya que los recibos son documentos oficiales federales que no están a disposición para manejos externos.

En ese entonces, el gobierno del Estado confirmó que aún no tienen el convenio para hacer este cobro en los recibos, pero tampoco les han dicho que no se hará. “Esperamos que de un momento a otro nos respondan, ya sea para confirmar o negar la posibilidad de apoyarnos con estos cobros”, dijeron.

Para el gobierno del Estado todavía continúa este trámite y consideran que por las vacaciones que se cruzaron de Navidad y Año Nuevo los funcionarios de primer nivel de la CFE aún no se reincorporan al trabajo y, cuando lo hagan esperan entonces tener ya una respuesta.

Los informantes manifestaron su confianza en que sí se hará este convenio, a pesar de que la secretaria de Energía ha declarado lo contrario, incluso, según dijeron, no han considerado buscar otras opciones por si la CFE se niega a apoyarlos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Incertidumbre

A dos días de que entró en vigor el cobro de un impuesto, aún no se sabe qué pasará:

No supieron informar

Aunque este derecho entró en vigor anteayer, en el gobierno estatal no informan si sería acumulativo, retroactivo a cuando se haga el convenio y puedan estar en condiciones de cobrarlo a los habitantes de Yucatán, o será a partir de que ya puedan aplicarlo cuando arranque el cobro. Tampoco queda claro cómo se medirá el monto a pagar.

