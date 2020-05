Sin restricciones

Otra versión de las condicionesen un albergue

Aunque en estos días de pandemia no deben salir, los adultos mayores que son inquilinos del albergue “Jesús de la Misericordia”, en el barrio de Santiago en esta ciudad, tienen libertad de movimiento y nunca se les ha restringido, según dijeron los responsables del sitio.

Además, insistieron en que lo que siempre han buscado los encargados es mejores condiciones de vida de esos adultos mayores, quienes en su mayoría no tienen que pagar ninguna cuota para que permanezcan ahí.

“Las puertas se cierran a las 7 de la noche, pero del resto ellos son libres”, enfatizó Fernando Ríos Covián Urcelay, hijo de la señora Landy Carrillo Salazar, directora de la institución.

Como publicamos, en días pasados personas que han estado relacionadas con el trabajo de ese albergue advirtieron que en esta etapa de emergencia sanitaria por el Covid-19 corre el riesgo de convertirse en foco de infección del virus como consecuencia de las condiciones en que viven las personas en ese lugar, que está en el costado poniente del parque de Santiago.

Las mismas personas manifestaron que, según un oficio fechado el 29 de abril con firma del doctor Carlos Isaac Hernández Fuentes, subdirector de Salud Pública de los Servicios de Salud de Yucatán, las autoridades dieron un plazo de diez días a los responsables del albergue para desalojar el lugar.

La demanda no procedió, según el señor Ríos Covián, porque se solicitó un amparo en el que se cuestionó a las autoridades dónde se va a poner a los adultos mayores. “Quedaría como un problema de las autoridades”, señaló.

Además, indicó, algunas de las personas que habitan en el sitio son canalizadas por las mismas autoridades, como María Asunción Sánchez García, de 70 años de edad, que ha perdido la vista. La mujer fue enviada por el DIF estatal, después de haber demandado a su nuera en el Ministerio Púbico. “Me encontraron lugar y me trajeron aquí”, comentó.

La septuagenaria cuenta que en el albergue la han tratado muy bien, y que la renta es de $2,500 mensuales, cantidad que —dijo— se le hace muy accesible, aunque “por ahora no he pagado pues estamos esperando la investigación con mis hijos que nunca me abandonan (…) Yo le digo a Landy que no se desanime, que sí le voy a pagar, pues los $2,500 no me duelen porque me han tratado bien”.

Acerca de las acusaciones de que se manda a los inquilinos a pedir limosna, Ríos Covián indicó que pedir ese tipo de ayuda en las calles es decisión de los propios adultos mayores, quienes desean tener dinero extra para darse algunos gustos como, por ejemplo, en la comida.

Además, dice, muchos, antes de llegar al albergue a eso se dedicaban.

“Son los que puso el gobierno, han hecho caridad toda su vida. Yo no les digo que no pidan caridad, ya lo tienen en su idiosincrasia”, señala.

Otro de los aproximadamente 30 inquilinos es don Mario Victoria y Sánchez, quien tiene 90 años de edad, 20 de los cuales ha vivido en el albergue.

“El lugar me gusta porque nadie se mete conmigo y hay tranquilidad”, dice el señor Mario, mientras descansa y escucha música en su cuarto.— IVÁN CANUL EK

Albergue en Santiago Trabajos de limpieza

Recientemente se realizaron labores en el albergue “Jesús de la Misericordia”.

Mejoran condiciones

Varios bienhechores, entre ellos Loretta Medina, Renán Pacheco Rodríguez y Mario Torre Rodríguez, se han dado a la tarea de adecuar el lugar para que los residentes tengan una vida digna. Entre las labores, estuvo el mantenimiento a las tuberías, se colocaron señaléticas y se hizo limpieza.

Basura y escombro

En el patio trasero, sacaron 20 toneladas de basura y escombro, pues hay un proyecto para convertirlo en un jardín para uso de los huéspedes y para que convivan las visitas y familiares.

Otros servicios

Los trabajos comenzaron en enero con el cambio de tubos, inodoros y lavabos, que eran los mismos de hace más de 20 años.