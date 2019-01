Sin sede el área de Evaluación de la Auditoría Superior

Vigilancia solo en el proyecto

La Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Contaduría Superior del Estado de Yucatán solo existe en las letras, no tiene oficinas, a su titular Jonathan García Ramírez no le pagan desde agosto del año pasado cuando lo nombraron y no funciona.

Para apoyar a esta unidad, en el Congreso se le asignará un local en las bodegas detrás del edificio sede del Poder Legislativo.

Esta situación la planteó ayer el mismo titular de esa unidad en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, cuyo presidente, Alejandro Cuevas Mena (diputado del PRD), estuvo a punto de suspenderla por la impuntualidad de los demás legisladores.

Fondos

El perredista informó que a esta unidad le corresponde una partida de 250 mil pesos al mes para que funcione, así como el salario de su titular y cuatro personas más, pero el Ejecutivo estatal no le envía esos recursos, por eso ni la convocatoria para contratar a las cuatro personas se ha podido emitir.

En la misma sesión, el titular de la unidad presentó su plan de trabajo a los diputados, aunque reiteró que no se dispone de los recursos para trabajar.

En un comunicado de la bancada del Partido Acción Nacional se informó que esta sesión fue para marcar el inicio de las operaciones de esta Unidad de Vigilancia, y estuvo presente también Mario Can Marín, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEY).— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA