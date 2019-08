Síntomas de recesión

Menor consumo, el grave problema para las empresas

La doctora en Administración María Luisa Saavedra García, investigadora en temas económicos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, afirma que las condiciones que tiene México son propias del inicio de una recesión, aunque aclara que el país todavía no está en esta situación.

“Técnicamente hemos crecido 0%, no estamos creciendo, y el crecimiento es importante para la economía de cada país”, señala en entrevista durante el IX Seminario Internacional de Investigación Financiera que concluyó ayer en la Universidad Marista.

Otro síntoma económico que revela que la economía mexicana va rumbo a la recesión es que no hay consumo en el mercado a los mismos niveles de años anteriores.

Esta falta de consumo en el mercado impide que las grandes, pequeñas, medianas y microempresas salgan adelante con sus negocios, expuso. Si no hay consumo no hay venta de productos, no hay dónde colocarlos simplemente porque la gente ya no consume.

“Lamentablemente la falta de crecimiento económico afecta porque de algún modo con este panorama podemos decir que está empezando una recesión”.

“No estamos todavía”, apuntó, “pero hay señales, no crecimos, ya se redujo el consumo por tanto desempleo y esto afecta los ingresos de las empresas porque no pueden colocar sus productos y servicios”.

“En ese sentido las empresas tendrán que aplanar nóminas, tendrán que dejar de producir todo lo que producían antes, a lo mejor bajan más su producción para que no pierdan al no colocar su producción”, señaló.

Llamado a reflexionar

En su opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe reflexionar sobre esta situación que atraviesa México, debe ver la realidad, y aunque es un hombre de buenas intenciones, tiene que asesorarse de gente que sabe más de economía que él y que retome el camino del crecimiento porque eso sí beneficia a los mexicanos.

“No basta que salga en la foto con Carlos Slim (el hombre más rico de México), no basta que Slim diga que vamos bien. El Presidente necesita tener más que tener como amigo a Slim”.

“Necesita tener de amigos a todos los empresarios, grandes, medianos y chicos; atraer inversiones, recuperar la confianza, impulsar el crecimiento y el desarrollo e invertir como gobierno. En todos los países, del tamaño que sea, el gobierno es el primer inversionista”.

La académica de la UNAM, quien tiene bajo su responsabilidad la parte educativa del congreso internacional del IMEF, también afirma que es un error del gobierno lopezobradorista regalar dinero a la gente.

Ésta, dijo, necesita ingresos permanentes, un oficio que le dé ingresos fijos y no que cuando concluyan los programas de este sexenio deje de recibir esos pesos y no sepa qué hacer.

“Lamentablemente, las pymes son las más afectadas con esta situación económica porque generan el 60% del empleo, de acuerdo con los datos del Inegi”, señaló.

“Si las pymes empiezan a generar desempleo, ¿qué pasará con esa mano de obra? Nos viene un efecto como una rueda, no de la fortuna, sino del infortunio porque si no tengo empleo, ¿cómo voy a consumir?; y si no consumo, ¿entonces quién producirá?”

“Realmente afecta en ese sentido, se tendría que estar pensando a nivel federal y local qué estoy haciendo como Estado para no estar en la misma situación que está todo el país. El gobernador Mauricio Vila lo decía ayer en la inauguración: hay una proyección de que no vamos a crecer, pero en Yucatán es otra realidad”.

Situación estatal

A su decir, “Yucatán tiene fuentes de ingresos mediante el turismo, las inversiones, el turismo interno se está revitalizando, tienen líneas aéreas de bajo costo que han permitido que la población se mueva más, tienen Airbnb que permite que las familias se puedan hospedar a precios bajos en una casa bien acomodada, la gente puede hacer turismo, puede disfrutar los lugares de playas, sitios arqueológicos y tienen una rica gastronomía”.

“Todo eso reactiva la zona y mientras haya esa expectativa, Yucatán, cuyo sector de servicios es su fuerte, mientras haya turismo no sufrirán las empresas de esta región”, indicó.

“El caso de Yucatán nos muestra que la realidad de México es estado por estado. No podríamos comparar estados de servicios y de turismo con estados industriales”, comentó.

“Por ejemplo, Aguascalientes tiene el sector automotriz que es el motor de su economía, si en determinado momento no hay crecimiento, ¿quién comprará los automóviles? Dirán los empresarios ‘¿para qué ensamblo?’. Si viene la guerra comercial entre Estados Unidos y China ¿cómo hago para exportar lo que fabrico?”

“Todo este problema económico está en que se den políticas claras y buenas reglas, que el propio gobierno se preocupe por fomentar la inversión, que invierta él mismo, que siga apoyando a la educación, a la salud, que traiga inversiones por medio de la construcción de la confianza”.

La doctora dijo que la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco mandó una mala señal a los inversionistas y creó desconfianza.

“Si llego y paro un proyecto tan grande, que ya estaba planeado, que ya tenía inversiones, que ya había vendido bonos, que ya estaba financiado totalmente por el sector privado, y digo ‘ya no hay aeropuerto’, eso genera desconfianza”, destacó.

“¿Qué inversionista querrá venir a México si sabe que en algún momento lo van a parar? Fue un error clave que mandó al mercado una señal de que no hay confianza en México”.

“Si tenía dudas, no debió quitar los contratos, pudo revisarlos y ver que las condiciones sean buenas para uno y para otro”, consideró. “No se trata de cortar todo de un plumazo, sino de revisar, conceder y dejar trabajar a los empresarios que desean invertir”.

Menor consumo

Banxico reconoce que hay una baja en el consumo, ¿qué impacto tendrá en la economía?, se le preguntó.

“La baja del consumo, lamentablemente, es un síntoma del desempleo que se está generando, en vez de generar empleos, se está generando desempleo”, señaló.

“El primer empleador del país es el gobierno, si el gobierno dice que quitará oficinas de representación aquí, allá y acá, hay gente que se queda sin empleo. La estrategia debió ser, si cierras una oficina, fomentas otra con inversión productiva para que la sociedad tenga empleo”, apuntó.

“Había que reconvertir esos empleos en políticas que ellos están implementado, no dejarlos sin empleo. La gente necesita seguir recibiendo su sueldo porque es consumidora, si no hay empleo no hay ingreso ni consumo”.

¿La ralentización en Estados Unidos afectará a México?

“Claro que afectará, afecta en el sentido de que somos una economía dependiente, si revisamos las variables económicas, nos daremos cuenta que a quien más le compramos y consumimos es a Estados Unidos, exportamos casi el 90%, donde la mayor parte son autopartes y productos electrónicos”.

“Estados Unidos es una sociedad de consumo, si ellos empiezan a desacelerarse entonces bajarán las exportaciones, ya no nos comprarán lo que nos compraban, y al bajar nuestras exportaciones ya no produciremos lo mismo que vendíamos”.

“Sí habrá un gran impacto y eso complicaría más la economía mexicana. De por sí ya nos estamos desacelerando porque en vez de ejercer el mismo gasto del año pasado, estamos teniendo un subejercicio del gasto por una austeridad que de algún modo está provocando escasez en diversos sectores de la economía”.

Además, subraya que esto lo vimos con la falta de medicinas, falta de viáticos para que el gobierno cumpla sus funciones básicas, entonces se está empezando a afectar la calidad de vida de los mexicanos”.

“No puede el gobierno poner la calidad de vida de la población versus la austeridad. Ésta tiene un límite mientras no se afecte la calidad de vida de las personas y mientras no se dejen de prestar los servicios básicos y fundamentales para que la sociedad viva bien”.

“La austeridad ya está rebasando esos límites porque el propio gobierno está dejando de comprar los productos y servicios que antes usaba para su función de gobierno, esto está también recesando la economía porque todas las empresas proveedoras ahora de qué van a vivir”, resaltó.

¿El plan emergente de la Secretaría de Hacienda para dinamizar la economía ayudará?

“Sí podría ayudar, si está bien direccionado, bien dirigido a los sectores, si apoya a la generación de empleos, que sea una inversión productiva de largo plazo, no regalando dinero, por favor, sino generando fuentes de empleo, fuente de ingresos permanentes sustentable financieramente y que pueda ser permanentes”.

¿Es un error regalar dinero?

“Pienso que sí, es un error regalar dinero a la gente porque mejor que regalar un pescado, es enseñar a pescar”, dice.— Joaquín Chan C.

“Creo que la gente digna no está contenta con que le regalen dinero, la gente quiere tener dinero siempre, no nada más ahora que recibe unos pesos, quiere tener un oficio, una fuente de ingresos fijos porque el día que se acabe este gobierno, ¿quién le ayudará?”

La investigadora de la UNAM cree en los pronósticos de los expertos financieros que vaticinan que el dólar cerrará el año en $20 porque México depende de los gigantes como Estados Unidos y China, y sabe que si Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía, económicamente hablando.