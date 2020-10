Sistemáticas infracciones

Capacitan jóvenes en la defensa de derechos humanos

Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México reclaman el conocimiento de la comunidad y ser tema de la opinión pública para que las autoridades realicen su trabajo y hagan justicia a los agraviados, coincidieron los panelistas del evento virtual “¿Cómo enfrentar los problemas de derechos humanos?” del I Seminario de Formación #MisiónResistencia, organizado como parte de los preparativos para la capacitación de 150 jóvenes de la Península de Yucatán y Chiapas.

Anteayer tuvo lugar vía Zoom este seminario auspiciado por Kybernius, que contó entre los panelistas con Albinson Linares Angarita, periodista de NBC-Telemundo y excolaborador del “The New York Times” en español; Adriana Otero Puerto, realizadora cinematográfica y productora/codirectora del documental “¿Qué le pasó a las abejas?”, y Artemia Fabre Zarandona, activista y defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Diálogo y Movimiento A. C., con sede en Campeche, y fue moderado por José Pablo Quiñones, presidente de Jornada de Derechos Humanos A. C.

Los panelistas ofrecieron una visión de lo que cada uno hace a favor de los derechos humanos desde sus respectivas trincheras; sin embargo, todos coincidieron en que en el país se violan de forma sistemática los derechos humanos, especialmente de indígenas, discapacitados y personas con preferencias sexuales diversas.

Ya sea por medio del periodismo, el cine o de la asesoría jurídica, la defensa de los derechos humanos es necesaria para generar opinión en los diversos sectores de la sociedad y revertir las omisiones legales que se derivan de su incumplimiento.

La cineasta yucateca Adriana Otero explicó que, a través del cine, concretamente del documental, es posible abordar un tema que pudiera parecer in trascedente, pero que conlleva una fuerte carga de compromiso para toda la sociedad.

“Cuando hablamos del riesgo que implica la desaparición de las abejas como consecuencia del uso de agentes químicos para fumigar los campos, le estamos compartiendo al común de la gente un problema que de no atenderse tendrá un impacto muy fuerte en los campos, el tejido social, la economía y la alimentación; se están violando los derechos de las comunidades a mantener sus costumbres y tradiciones aplicados a la producción de alimentos”, dijo.

“El lenguaje del cine tiene ese poder de mover conciencias y a la acción, por eso mientras el cine tenga un fin social como la defensa de los derechos de comunidades que son víctimas de grandes corporativos y consorcios, ahí estaremos para denunciar la situación”.

Por su parte, Artemia Fabre se refirió a la agrupación que representa y que trabaja por la defensa de los derechos de los indígenas que afrontan procesos penales. Explicó que los derechos humanos de los indígenas son constantemente violados en los procesos penales y administrativos.

“Tan solo el hecho de que un indígena sujeto a proceso no pueda contar con el respaldo de un intérprete, ya es una violación al debido proceso, y es que el Estado mexicano no cuenta con interpretes suficientes para atender este elemental derecho del indígena a saber, en su propia lengua, ¿de qué se le acusa? y ¿cuáles son sus derechos? Si el Estado no puede darle al indígena un intérprete que le traduzca, mucho menos comprenderá la compleja y tecnificada estructura de los artículos y leyes en las que se fundamenta lo mismo su acusación que su defensa”.

“Todo caso de indígena procesado sin la presencia de un intérprete, ya constituye en sí mismo una violación al debido proceso y, por ende, ya no se trata de saber si la persona es culpable o no, sino que sencillamente no se le dieron las garantías para llevar un juicio justo”.

“Después de los indígenas, las personas con discapacidad y aquellas de orientación sexual diferente, son quienes más sufren por la violación a sus derechos”, apuntó.

Albinson Linares destacó la importancia del periodismo para la defensa de los derechos humanos en un país como México, donde las autoridades no tienen la capacidad para garantizarlos.

Según explicó, los periodistas, al denunciar y compartir las historias de muchas personas cuyos derechos humanos han sido violados, buscan generar opinión en la sociedad y, de alguna manera, llamar la atención de las autoridades en torno a aquellos hechos que, por su trascendencia, resultan prioritarios para el común de la sociedad.— Emanuel Rincón Becerra

Luego destacó que en ocasiones el periodismo suele incomodar a las autoridades y el Estado busca desacreditar los hechos presentados; sin embargo, existen muchos grupos y personas que ha entendido la importancia del periodismo en la defensa de los derechos humanos, es así como asumen esta tarea y se valen de medios y recursos técnicos para dar a conocer las historias de las víctimas, dijo.

Indígenas Derechos

Artemia Fabre trabaja en la defensa los indígenas que afrontan procesos penales.

Violaciones

Según explicó, los derechos humanos de los indígenas son constantemente violados en los procesos penales y administrativos.

Intérprete

“El que un indígena sujeto a proceso no pueda contar con un intérprete, ya es una violación al debido proceso, y es que el estado mexicano no cuenta con interpretes suficientes”, dijo.