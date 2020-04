Sobrevivir al Covid-19 sí es posible, afirman contagiados

"Aquí hay una historia encantadora que los medios deberían publicar, pero están muy ocupados difundiendo pesimismo", escribió Marvin Smith en su cuenta de Twitter, @MarvinSmith7802.

El maestro jubilado que reside en Florida hace mención de la historia que relata por la misma red social Richard Briley, en la que comparte su felicidad por la recuperación de su madre, Barbara, después de que resultó contagiada por la cepa del temido coronavirus. Una foto del usuario con su madre es la evidencia de ese milagroso restablecimiento.

"Este soy yo con mi madre, ella ha sobrevivido a la cirugía a corazón abierto de Hitler, 2 rodillas de reemplazo y 2 caderas de reemplazo. Hace unas semanas se cayó, se fracturó las costillas de la cadera 2 y la columna vertebral. La semana pasada le diagnosticaron Covid 19 y pasó una semana en terapia intensiva", citó Richard. (sic)

Here's to your Mum Richard,what atrouper she really is,fantastic story Richard, I will retweet it 😍😁 stay well Mrs Briley ❤️❤️🌈🌈 https://t.co/VVgR0KYVlK — Queen MUM Debs Else Rinderette (Rinders +1 angel) (@DebbieElse1) March 28, 2020

Sin embargo, la narración de Richard es uno de otros dramáticos testimonios de las personas que no sólo se ha contagiado de Covid-19, sino, sobre todo, que también se recuperaron.

Otros ejemplos se constatan en Inglaterra e Irlanda, tres pacientes aún en sus camas de hospital, no dudaron en compartir su experiencia y advertir sobre los peligros de la enfermedad. Aunque también lo hicieron para mostrar que la recuperación es posible.

La historia del pastor Mark McClurg, vecino de Belfast, se volvió viral después de publicar un vídeo en línea que decía que "el coronavirus quiere matarte" y "quitar toda la vida de tus pulmones".

El lunes 30 de marzo pasado publicó una actualización de la grabación que afirmaba que era dado de alta del hospital, pero que tenía que permanecer aislado durante una semana, lo que significa que tendría que mantenerse alejado del contacto cercano con sus tres hijos pequeños.

McClurg dijo que tomaron la "difícil decisión" de aislarse en la casa de un amigo por el bien de su familia".

I have some amazing news. I’m leaving the Ulster Hospital. I want to thank everyone for their prayers. I want to thank the staff at the Ulster Hospital for saving my life. I looking forward to enjoying life. Overcome #Coronavirus. Be kind. Jesus is my healer. Please retweet this pic.twitter.com/m3Lhq9Gsk2 — Mark McClurg (@Mark_McClurg) March 29, 2020

Michael Prendergast, una víctima irlandesa de coronavirus de 28 años, dio a conocer también desde la cama de un hospital que los adultos jóvenes y deportivos como él, también podrían ser afectados por la enfermedad.

En un vídeo publicado el 31 de marzo, después de salir del hospital, un sonriente Prendergast contó que las personas con el virus debían "tener fe". Asimismo, agregó que la vida no debe darse por sentada y que las personas no deberían centrarse en las noticias negativas.

Prendergast también rindió homenaje a los trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, personal de limpieza y personal de cocina, diciendo que el mundo necesitaba apreciar a este personal crucial.

"El coronavirus nos va a afectar a todos, este personal crucial salvará al menos a una persona en la vida de cada familia", apuntó.

Who is Michael Prendergast? The coronavirus victim who shared his story to appear on The Late Late Showhttps://t.co/Fw8M2MgSFA — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) April 3, 2020

Karen Mannering, de 39 años, que está embarazada de su cuarto hijo, se filmó rogándole al público británico que preste atención a las advertencias del gobierno y se quede en casa para evitar que el virus se propague.

Karen, quien indicó que estaba luchando por la vida de su bebé, regresó a las redes sociales para decir que sería dada de alta del hospital.

"Estoy de vuelta en aislamiento por otra semana, pero no me importa. Puedo irme a casa, ver las caras de mis bebés, no puedo tocarlos y todavía no puedo besarlos, pero puedo irme casa", concluyó Karen.- C.F.C.G.

A heavily pregnant mother from Kent who has been hospitalised with coronavirus says she's making 'small steps' and has posted this video online. Karen Mannering urged people not to go outside and said she is fighting for the life of herself and her unborn child.@itvmeridian pic.twitter.com/BV1Yhmkn8m — James Dunham (@jamesjdunham) March 27, 2020

