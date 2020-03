Sociedad que exige

Elogia la Coparmex los valores cívicos de los yucatecos y su economía

La sociedad yucateca siempre se ha caracterizado por ser muy participativa, pero también porque cuestiona, exige y, cuando lo considera necesario, hace señalamientos a sus autoridades, afirma el líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

Por ese motivo, añade, hace muchos años, cuando en el resto del país era algo impensable, aquí se ha vivido la alternancia en el poder, primero en las alcaldías y después en la gubernatura. Así, en las últimas décadas, la sociedad yucateca ha venido construyendo una democracia vibrante.

En su opinión, el Centro Empresarial de Yucatán, la Coparmex, es un reflejo de esa sociedad activa, participativa, que se interesa en los asuntos públicos.

En el aspecto económico, señala que desafortunadamente el estado ha sido marcado por el subdesarrollo, aunque ahora, cuando en otras regiones del país se ven niveles de decrecimiento, aquí se ha logrado mantener una economía pujante. Junto con el Bajío y algunos lugares del norte, Yucatán muestra un crecimiento positivo y eso uno lo puede apreciar desde que llega al aeropuerto, comenta.

De Hoyos Walther fue entrevistado el jueves pasado en el local de Coparmex Mérida, horas antes de que encabezara en el Club Campestre la ceremonia de toma de compromiso del nuevo presidente del organismo empresarial en Yucatán, Fernando Ponce Díaz, quien sustituye en el cargo a José Antonio Loret de Mola Gómory.

En la charla con el Diario, el líder nacional habla de temas de actualidad, como las finanzas del gobierno federal, el movimiento a favor de los derechos de las mujeres y de los preparativos del proceso de renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El tema de las finanzas federales fue abordado porque un día antes se anunció el lanzamiento de la plataforma #YoMeSumo, para dar seguimiento al manejo de los recursos públicos del país. En el anuncio de la iniciativa, que es impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la organización México Evalúa y los centros de estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) y Espinosa Yglesias, se advirtió que “las finanzas públicas están al borde de un callejón sin salida y los ahorros se van a agotar el próximo año”.

La plataforma digital realizará revisiones trimestrales “con el objetivo de consolidar un análisis independiente y dar forma al contrapeso ciudadano en materia de finanzas públicas”.

Sobre este tema, Gustavo de Hoyos dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

Al gobierno federal hay que reconocerle que hasta ahora ha mantenido un presupuesto equilibrado, en el sentido de que los egresos no han superado a los ingresos. Sin embargo, es evidente que, si no se toman medidas de inmediato, en los próximos meses ese equilibrio no se va a mantener. La prueba más palpable de ello es que el año pasado el gobierno federal consumió prácticamente las tres cuartas partes del fondo de emergencia, que se ha venido constituyendo para hacer frente a situaciones extraordinarias, como una debacle petrolera.

¿Qué significa esto? Que en términos reales, si juzgáramos el superávit en función de lo ingresado en el ejercicio, es evidente que el gobierno federal estaría en una posición absolutamente deficitaria.

El fondo de emergencia no es infinito, pero además en el ámbito internacional las cosas no pintan como para tener en los próximos años las mejores condiciones para un gran crecimiento. De por sí México tuvo en 2019 decrecimiento, apenas sensible, pero fue un decrecimiento.

¿Por qué es relevante esto? Porque si no hay crecimiento, es muy difícil que haya un mayor flujo de recursos, incluso de impuestos o contribuciones para las dependencias públicas. En ese sentido, los programas que ha establecido el gobierno federal son altamente demandantes de flujo de efectivo en el corto plazo, aunque por lo general se quedan para largo plazo.

Entonces, me parece que ya es hora de que se tomen decisiones al respecto. Por eso me parece extraordinaria la iniciativa #YoMeSumo, para dar seguimiento al manejo de las finanzas públicas, que desde luego tiene el respaldo de Coparmex.

Creo que todavía estamos a tiempo. Enhorabuena por esta iniciativa. Hay que estar muy atentos para que los desplantes y las ocurrencias en materia económica no puedan trastocar los equilibrios de la economía mexicana.

Debilitamiento del INE

Otro tema al que Coparmex da puntual seguimiento es el proceso de renovación de los consejeros del INE, ya que en palabras de Gustavo de Hoyos este instituto es “la joya de la democracia mexicana”.

Como parte de ese proceso, en días pasados quedó conformado el Comité Técnico de Evaluación, que será el encargado de calificar los expedientes y las trayectorias de los 390 aspirantes inscritos a los puestos de consejeros electorales. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se inconformaron por la inclusión en ese Comité Técnico de John Ackerman, quien pertenece al Instituto de Formación Política del partido Morena y fue promovido por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra.

Sobre el tema del INE, el líder nacional de Coparmex expresó lo siguiente:

Es claro que el hoy presidente de la República, desde que fue candidato, luego candidato electo y ahora presidente constitucional, ha tenido múltiples expresiones descalificatorias contra el INE. Esto no es una novedad y tampoco es casualidad que exista hoy en la Cámara de Diputados una iniciativa suscrita por 128 diputados, la mayoría del partido del Presidente, con el claro propósito de debilitar al Instituto.

Este debilitamiento va en tres dimensiones: primero, restringir su presupuesto; segundo, recortar el periodo del presidente del Consejo General, y tercero, modificar la forma en que se elige tanto a los integrantes del Consejo General como, lo más importante, a los representantes regionales, que son los que garantizan que la competencia electoral sea imparcial en los estados y municipios.

Desde que esa iniciativa se presentó, nosotros, por acuerdo de nuestro consejo, emprendimos una campaña denominada “Yo defiendo al INE”, que la hemos mantenido de manera continua y afortunadamente hoy tiene cientos de miles de seguidores, de personas que la están apoyando.

En cuanto a la integración del Comité Técnico de Evaluación, hay que reconocer que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hizo una buena selección de tres miembros; el INAI también hizo una buena selección de dos personas profesionales, aptas, de indudable reputación e imparcialidad, pero de manera lamentable en el caso de la CNDH, que por su naturaleza debería ser la más clara y diáfana en su designación, fue desafortunada, particularmente por una de sus propuestas.

Más allá de que podamos tener coincidencias o diferencias ideológicas, lo cierto es que es una persona (Ackerman) que claramente ha tenido conexión con una dirigencia partidaria que ha cuestionado la integración sustantiva del INE y que parecería no ser el perfil más adecuado.

Sin embargo, ya tenemos un Comité Técnico instalado por siete personas; todas merecen nuestro respeto en términos intelectuales y podemos decir que la mayoría garantiza imparcialidad. Nosotros hacemos votos para que de los 390 aspirantes inscritos a consejeros hagan una buena selección de 20 para integrar las cuatro quintetas, de las que se elegirá a uno de cada una de ellas para mandar la propuesta al pleno de la Cámara de Diputados.

Nuestro deseo es que en la Cámara la propuesta alcance la mayoría calificada que requiere la ley y no se tenga que recurrir al procedimiento de insaculación, que también prevé la ley, ya sea en la misma Cámara de Diputados o, en su defecto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hacemos un llamado a los diputados a que respeten las recomendaciones de la convocatoria que hizo la misma Cámara, que es razonablemente buena, y también el decálogo que —para elegir a los mejores perfiles, antes que hubiera candidatos— les presentaron agrupaciones de la sociedad civil, como el IMCO, Transparencia Mexicana, la Coparmex y varias universidades.— Víctor M. Dzul Zum

