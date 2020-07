En la Cumbre de Premios Nobel, jóvenes yucatecos

Jóvenes integrantes de la organización civil yucateca “Jornada de Derechos Humanos” participarán en octubre próximo en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Corea del Sur, representando a México con el proyecto Misión Resistencia Challenge.

En medio de la emergencia sanitaria mundial, y como un hecho sin precedentes, “Jornada de Derechos Humanos” se convirtió en la primera organización juvenil mexicana en firmar un convenio de colaboración que los acredita como socios estratégicos hispanoamericanos del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

En rueda de prensa, realizada vía zoom, los integrantes de la organización cívica ofrecieron detalles sobre la misma, sus planes, proyectos y la invitación que recibieron para participar en la edición 2020 de la Cumbre, que se realizará en Seúl, Corea del Sur, del 11 al 14 de octubre próximo.

José Pablo Quiñones, presidente de Jornada de Derechos Humanos A. C., explicó que será un grupo de siete jóvenes yucatecos, uno más de Hidalgo y un aliado de Malasia, quienes conformarán la delegación que participará en el evento impartiendo talleres, conferencias y laboratorios sociales dirigidos jóvenes coreanos y de otros países.

“La invitación toma especial relevancia, ya que esta edición de la Cumbre se organiza en conjunto con la oficina del Ministerio de Unificación de las Repúblicas de Corea del Sur y Corea del Norte , territorios enemistados históricamente, que han vivido bajo tensión política, económica, nuclear y armamentista, en las últimas décadas” explicó.

“En ese contexto, este grupo de jóvenes ha creado el proyecto mundial ‘Misión Resistencia Challenge’, que tiene como eje central desarrollar habilidades en jóvenes de la península yucateca para compartirles cómo construir nuevas oportunidades en tiempos de adversidad y entrenarlos para sobrellevar su vida en esta nueva normalidad a través de los derechos humanos”.

Al regreso de Corea del Sur, gracias al proyecto “Misión Resistencia Challenge”, los jóvenes compartirán sus experiencias aprendidas y ofrecerán gratuitamente el curso de formación oficial de la Organización de los Premios Nobel de la Paz, denominado “Leading by example” (Liderando con el Ejemplo), mediante el otorgamiento de becas a 150 jóvenes líderes de Yucatán que han salido adelante en ambientes adversos y que serán seleccionados previa convocatoria en enero de 2021.

El curso, dirigido a estudiantes de bachillerato y licenciatura, con edades de 18 a 35 años, se impartirá todo el año y tendría diversas sedes, entre universidades y espacios académicos en general; los temas a abordar serán “Creación de paz”, “Derechos Humanos”, “Relaciones internacionales”, “Historia”, “Derecho Internacional”, “Sustentabilidad y medio ambiente”, “Economía Internacional”, “Migración”, “Pueblos Indígenas”, “Igualdad de género”, “Salud Mental” y “Combate a la impunidad”.

Para ayudar a financiar “Misión Resistencia Challenge”, se creó una alianza en el ámbito mundial con la empresa “Shout”, fundada por jóvenes líderes de Malasia y países del sudeste asiático, quienes pondrán a la venta sudaderas y playeras fabricadas con material de botellas de plástico recolectadas del fondo de los océanos a través de la página https://shoutmylifestyle.com/.

Con una venta de playeras y sudaderas fabricadas en materiales plásticos reciclados obtenidos de los océanos y zonas costeras, es como la empresa se sostiene así como con el apoyo de organizaciones e instancias que empáticamente reconocen esta tarea de gran valor para la preservación del medio ambiente.

Mediante ea firma es como el grupo de yucatecos que irá a Corea del Sur recibirían un financiamiento de $250,000, de éste una parte servirá para financiar el curso a impartir en el 2021.

También se abrió un espacio para ayudar al proyecto “Misión Resistencia Challenge” para recaudar fondos mediante la página web “Donadora” en la página https://donadora.org/campanas/mision-resistencia-challenge.

Jornadas de derechos Humanos es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2013 en Mérida, Yucatán, enfocada a la Educación y Entrenamiento en Derechos Humanos y paz para jóvenes a través de tres programas: 1) Programa Permanente de Educación en Derechos Humanos y Paz (VPE), 2) Encuentro Anual Internacional de Derechos Humanos y 3) Programa de Vinculación y Alianzas por la Educación en Derechos Humanos.

Hasta el momento ha realizado más de 200 actividades gratuitas, con más de 100 invitados e instituciones nacionales e internacionales especialistas de derechos humanos donde han participado directa e indirectamente más de 25,000 personas.

“Nuestra misión radica en promover espacios seguros de discusión en problemas de derechos humanos para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, informada y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana libre de inseguridad humana y violencia”, comentó José Pablo Quiñones.

“Shout”

“Shout” es una empresa social con sede en Malasia que se enfoca en crear un impacto positivo dentro de la sociedad, y actualmente está intentando el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de mensajes positivos recopilados en una campaña de vídeo en línea. El equipo cuenta con el reconocimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unicef, el Asia World Model United Nations (Awmun), el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Young South Asia Leaders Initiative, el instituto de Ingenieros Mecánicos (IMechE) del Reino Unido, y figura en el Libro de Registros de Malasia para la Sostenibilidad.

Además de estar activo en el espacio de impacto, “Shout” ha producido el primer invento del mundo para combatir la contaminación del aire por medio de su fundador Bhoshaga Mitrran, quien lanzó este proyecto y ganó la representación del sudeste asiático en las finales mundiales de la competencia “Speak Out for Engineering(SOFE)” del Institution of Mechanical Engineers (IMechE) con sede en Reino Unido.

Actualmente, el equipo ha recaudado más de USD 14,000 con las ventas de ropa fabricada con plástico reciclado proveniente de los océanos del mundo y también está activo en el desarrollo de Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático e Ingeniería.

Para más información del proyecto “Misión Resistencia Challenge” pueden visitar las redes sociales de la organización Jornada de Derechos Humanos. Web : www.jornadadh.org. Facebook: https://www.facebook.com/JornadaDerechosHumanosOficial/. Twitter : https://twitter.com/JornadaDh. Instagram: https://www.instagram.com/jornadadh/.

Contacto: 521 9992989281 (solo llamadas y mensajes de WhatsApp), josepabloquinonesguzman@gmail.com, y Luis Durán Flores, de la Coordinación de Recaudación, luiseduranflores@gmail.com o al 521998 1090360.

