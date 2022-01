Solicitan ayuda para un músico yucateco

El músico Emiliano Buenfil, director de la agrupación La Chancil Tropical, requiere una cirugía urgente para recuperar la movilidad en tres dedos de la mano derecha que se lesionó en un accidente, pues de otra forma perderá la posibilidad de volver a tocar.

Ante el difícil panorama, el músico está solicitando el apoyo de la comunidad y de los compañeros artistas, con la campaña “Una mano para Emiliano”, a fin de solventar los gastos de la cirugía que debe realizarse como máximo el 24 de enero.

"Los músicos no tenemos seguro", lamenta

Una carrera contra reloj para el artista que vive de la música y que, de no operarse, perderá la posibilidad de recuperar la movilidad en los dedos y con ello la habilidad para tocar la guitarra, que es el instrumento que utiliza.

Emiliano no cuenta con seguridad social, “los músicos no tenemos seguro”, y aunque puede hacer uso del seguro popular, explica que debido a la pandemia hay una larga lista de espera, y dadas las circunstancias de su accidente no es posible esperar si quiere recuperarse.

El artista detalla que el accidente ocurrió el mes pasado, cuando estaba limpiando una estufa, pues debido a la pandemia la actividad musical es prácticamente nula, y comenzó a vender hamburguesas y comida para salir adelante.

Cuando limpiaba la estufa que utiliza, se le ocurrió usar un cuchillo para quitar el cochambre en los lugares donde no alcanzaba con la mano, pero en una de las maniobras se cortó con el cuchillo de una manera profunda en tres dedos de la mano derecha.

El corte fue tan profundo que cortó los tendones de la tercera falange, señala.

Un mal diagnóstico complicó su situación

El problema se agravó debido a que fue a consultar al médico y recibió un mal diagnóstico, ya que se le dijo que se podía recuperar con rehabilitación y no necesitaba cirugía.

No obstante, los días pasaron y se dio cuenta que algo estaba mal, pues los dedos estaban muy inflamados y seguía sin moverlos.

Entonces decidió pedir una segunda opinión, y viajó a Ciudad de México donde se encuentra un médico de su confianza que es ortopedista y cirujano, y especialista en este tipo de casos, quien después de hacerle varios estudios, le indicó que debía realizarse una cirugía de urgencia, pues si no lo hace perderá la movilidad en los dedos.

Le explicaron que los tendones dañados formarán una fibrosis y ésta impedirá la movilidad, de tal manera que los dedos ya no serán funcionales porque no los podrá mover.

La única solución en la cirugía que debe ser lo más pronto posible, ya que han pasado varios días desde el accidente, y para la mala suerte del músico, al llegar a Ciudad de México, le dio Covid, por lo que tuvo que esperar varios días más para acudir al ortopedista.

Para Emiliano se trata de una cirugía trascendental, ya que sus manos son su herramienta de trabajo, y ante la falta de recursos económicos está solicitando el apoyo para cubrir los gastos de la cirugía, que son de base 45 mil pesos, pero la cifra puede aumentar de acuerdo con el tiempo que se utilice el quirófano, más el gasto en medicamentos y la terapia que requerirá.

Además, según los cálculos del médico, recuperará la movilidad tal como estaba antes del accidente en un lapso de seis meses, por lo que estará mucho tiempo sin tocar.

Después de la cirugía que debe realizarse entre el viernes 21 y el lunes 24 de este mes tendrá que usar una férula por dos meses, y luego iniciar con la rehabilitación. “Tendré que reaprender a tocar la guitarra”.

Recibe apoyo de sus compañeros artistas

Algunos artistas en el afán de apoyar al músico están donando su trabajo, como es el caso de Los Juglares, quienes están rifando una serenata. El sorteo será el 28 de enero, acorde a los resultados de la Lotería Nacional de ese día. Los boletos, solo 30 números, se venden en $100.

También el artista Ariel Guzmán ha donado una de sus obras, la cual se rifará el mismo día y bajo la misma mecánica. En este caso son 20 números, a $100 cada uno.

Para la compra de los boletos se debe realizar el depósito a la cuenta de Banco Azteca a nombre de Sandra Gayou Soto, esposa de Emiliano. La cuenta es 2787 1338 8228 58, Clabe 1279 1001 3388 2285 80, No. de tarjeta 4027 6657 0227 05042. Una vez hecho el depósito se debe enviar el comprobante al correo chanciltropical@gmail.com junto con el número que desea para la rifa.

Para donativos puede hacer el depósito a la tarjeta Banorte número 4915 6634 9926 8457 a nombre de María Salomé A. Mendoza, madre del músico, y quien se encuentra con él en Ciudad de México.