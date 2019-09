Solicitan juicio político contra López Obrador

Consignas y rezos en una marcha en Paseo de Montejo

Poco más de un centenar de personas marchó ayer en el Paseo de Montejo de Mérida para protestar contra las políticas y decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamaron traidor de México por abrir libremente la frontera sur a migrantes centroamericanos.

Los manifestantes enarbolaron mantas de rechazo el comunismo, daban toques de cacerolas y cucharas, rezaban y portaban banderas de México y cadenas tricolores de papel en las manos.

El contingente salió de la calle 47, a un lado de la estatua de los Franciscos de Montejo, y caminó de sur a norte durante una hora entre los ciclistas y las familias que recorrieron la Bici-ruta dominical.

La marcha terminó con el canto del Himno Nacional, dirigido por José Fernando Vega Cisneros al pie del Monumento a la Patria.

Manifestantes resaltaron que no quieren que México se convierta en Venezuela, pidieron a la gente que envíe correos electrónicos a los legisladores para que proceda el juicio político contra el presidente López Obrador, rechazaron el foro de Sao Paulo por la dictadura y al CoDi porque cada quien debe manejar su dinero.

También gritaron que “México tiene una política de un solo hombre”.

Las rezadoras que cobraron notoriedad por su rechazo a la ley de las uniones gay oraron durante la marcha y corearon “Viva la familia”, “Viva Cristo Rey” y “Fuera el comunismo”.

Esta marcha la convocó el Congreso Nacional Ciudadano y se realizó en forma simultánea en varias ciudades del país y el extranjero.

El vocero de esta organización en Yucatán, Ricardo Mendoza Elizondo, informó que esta manifestación pacífica es la real marcha por la independencia de México del pésimo gobierno federal actual.

Su objetivo, dijo, es despertar la conciencia ciudadana de los mexicanos de que como pueblo mandante deben exigir a López Obrador y a sus funcionarios que cumplan con las demandas, que el presidente vele por los intereses de todos y no solo de los que lo apoyan.

“La sociedad tiene que entender que los que están arriba en el poder no son reyes ni dictadores, sino servidores que deben hacer lo que exige”, expresó Mendoza.

Se le preguntó al dirigente si el enorme apoyo popular a López Obrador no es evidencia de que está cumpliendo el mandato de los ciudadanos y respondió que ese apoyo no es real porque las encuestas son pagadas, el gobierno tiene un exagerado aparato publicitario y una red de “bots” en redes sociales donde cada uno tiene hasta 10 cuentas con las que satanizan, atacan y agreden a sus críticos y elogian al presidente.— Joaquín Chan C.

Sobre la baja participación ciudadana en Mérida, Mendoza Elizondo considera que es porque Yucatán está muy lejos de tener violencia extrema, como ocurre en Quintana Roo, y como están en la gloria por la buena seguridad no se preocupan por los problemas de los demás.

“Buscan” aplausos

El vocero yucateco del Congreso Nacional Ciudadano señaló que cuando alguien platica con gente informada se da cuenta que tienen un mal gobierno porque deja entrar a extranjeros sin documentos, regala dinero que tanta falta hace en el país para que le aplaudan, pero detrás de esos apoyos conduce a México a la misma situación que están viviendo Venezuela y Cuba.