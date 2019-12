Solicitan que el CRIT local tenga suficientes fondos

Piden garantías para la atención

Madres y padres de niños con discapacidad que reciben atención en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón acudieron ayer al Palacio de Gobierno a entregar 40 mil firmas que obtuvieron mediante la plataforma change.org, con las que respaldan su solicitud para que el Ejecutivo garantice fondos suficientes al CRIT en 2020.

Mientras los padres buscaban en la sede estatal al gobernador Mauricio Vila Dosal, éste se encontraba en un evento en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), junto a la expenitenciaría Juárez.

Los manifestantes indicaron que en reiteradas ocasiones han pedido audiencia al mandatario para exponer la situación en el CRIT “pero no nos abren la puerta”.

“Ni nos invitaron a ese evento (en el CREE), y eso que llevamos meses tratando de hablar con él, pero no nos da ni cinco minutos”, dijo Xixili Fernández Casado, una de las dirigentes del movimiento.

Su esposo, Alejandro Ashley de Vega, acusó al gobernador de no trabajar para todo el Estado y solamente para la clase alta.

“Su gobierno solo ha generado desigualdad y discriminación”, expresó.— Gabriel Chan Uicab

Diferencias

Los padres de familia comentaron que el CREE no tiene la capacidad para atender “a los menores y sus necesidades, no hay atención médica especializada y tienen terapia una vez a la semana, algo que no les ayuda en nada”.

