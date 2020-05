Solo 3 de 7 partidos en el Congreso apoyan contratar nueva deuda

Pronto admitirían la iniciativa del Ejecutivo estatal

Solo tres de los representantes de las siete fuerzas políticas en el Congreso del Estado manifestaron su apoyo a la iniciativa de solicitud del gobernador Mauricio Villa Dosal para contratar una deuda de hasta 1,728 millones de pesos, uno más condicionó su apoyo a una serie de requisitos, otro advirtió que si llegó igual que la vez anterior no lo aprobará, uno más pareciera que no se decide y el de Morena, aunque no respondió, se sabe que ese partido siempre va contra los préstamos.

El titular del Ejecutivo estatal envió el miércoles 29 de abril pasado, por segunda vez en este mismo periodo ordinario de sesiones del Congreso, una iniciativa para solicitar que los diputados locales le autoricen a contratar una deuda de hasta 1,728 millones de pesos, que serviría para reactivar la economía del Estado y se quedaría de herencia para ser liquidada por otras administraciones estatales.

Esta iniciativa se espera que sea admitida el miércoles 6 próximo para que sea turnada a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso, donde será analizada, discutida y dictaminada, a fin de regresarla al pleno de los diputados para su discusión y la aprobación final del dictamen.

Hasta ayer, de acuerdo con un sondeo realizado entre las fuerzas políticas del Legislativo, no se ponían de acuerdo sobre esta iniciativa, aunque también oficialmente no la conocen pues aún no se las distribuyen.

Aún sin conocerla oficialmente, los representantes del PAN, PVEM y Nueva Alianza Yucatán manifestaron que sí la aprobarían.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA