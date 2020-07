Solo cumplen 99 aspirantes

El sábado 25 será el examen para ser consejero electoral

Al final fueron 119 los que se apuntaron como candidatos a los tres cargos de consejeros electorales de Yucatán, pero solo 99 entregaron su documentación a tiempo y aún faltará por ver quiénes cubrieron todos los requisitos y tienen completos los documentos para definir a los que presentarán el examen, dijo ayer Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán.

A la siguiente fase, que será el examen de conocimientos, también es probable que lleguen menos de esos 99, que hasta hoy figuran en la lista de aspirantes para consejeros en Yucatán, pues ahora se revisa la documentación que presentaron y verifica que cumplen los requisitos, o si alguno tuviera un impedimento, lo cual se verificará a más tardar el jueves 23 próximo, dijo.

Por cierto, el delegado del INE en el Estado informó que para el examen de conocimientos, que será el sábado 25 próximo, aunque se ha dispuestos por el problema de la contingencia del coronavirus que los candidatos pudieran hacerlo a distancia, desde sus respectivos domicilios, 25 de ellos solicitaron realizarlo en la Junta Local de este instituto por carecer del equipo necesario para hacer la prueba.

Entre los requisitos que los aspirantes deben cumplir figura tener más de 30 años de edad cumplidos al día de la designación; tener al día de la designación antigüedad mínima de cinco años de título profesional de nivel licenciatura; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; ser originario de la entidad correspondiente o contar con una residencia efectiva de al menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por menos de seis meses.

También no haber sido registrado como candidato o haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local.

Balmes Pérez recordó que este proceso de selección es para designar a los que sustituirán en el cargo de consejero a José Antonio Martínez Magaña, Antonio Matute González y Jorge Valladares Sánchez, quienes concluyen su periodo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) en septiembre próximo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Por cierto aunque son tres hombres los que dejan los cargos de consejeros, entre los nuevos que los sustituirían se incluiría a una mujer, no necesariamente los tres tienen que ser hombres, aunque eso es posible y legal, también cabe la posibilidad de que se nombre solo a dos y a una mujer.

El funcionario recordó que el consejo lo integran siete personas y se busca siempre mantener el equilibrio, la equidad de género por eso lo conforman tres hombres, tres mujeres, y el séptimo integrante puede ser de cualquiera de los dos sexos, actualmente son cuatro consejeros y tres consejeras.

Pero al concluir su periodo estos tres consejeros en la designación de los nuevos integrantes podría cambiar la conformación del consejo, y habría la posibilidad de que en lo futuro sean cuatro mujeres y tres hombres, si al final se decidiera designar en esta ocasión a dos hombres y una mujer.

