“Solos no pueden derrotar” al PAN, dice una diputada

La secretaria general del comité ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Patrón Laviada, afirmó que la propuesta del excandidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, de formar una alianza opositora amplia en 2024 es un reconocimiento a la fortaleza de su partido.

“Saben que solos no pueden derrotarlo”, dijo la también diputada federal.

Ella consideró que los simpatizantes y militantes locales de Morena no permitirán la alianza que propone Sahuí Rivero porque han criticado profundamente al PRI, han hablado mucho del “Prian” y si Morena lo acepta entonces se convertirían en el “Primor” que tanto han denostado.

Además, recordó, las directivas nacionales del PAN, PRI y PRD están en alianza nacional precisamente para detener el avance del autoritarismo que representa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la misma propuesta de Sahuí Rivero, la senadora y excandidata a la presidencia municipal de Mérida, Verónica Camino Farjat, recordó que Morena ya ha ido en alianza con otros partidos en procesos electorales pasados, salvo en este último en Yucatán, en el ámbito local.

A pesar de las irregularidades que expuso en ese proceso, afirmó, “somos indudablemente la segunda fuerza política”.

Por eso, llegado el momento, el partido en lo nacional y local, y mediante quienes oficialmente son designados para ello, analizarán la conveniencia de opciones electorales y compromisos que conllevaría la posibilidad de hacer o no una alianza.

Eso sí, el eje rector siempre será nuestro principio: no mentir, no robar y no traicionar, remarcó.

Planteamientos

Para conocer la postura de quienes figuran en encuestas como posibles aspirantes en sus partidos para competir por la gubernatura en 2024, se plantearon cinco preguntas al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; a la senadora Verónica Camino, a la legisladora Cecilia Patrón y al delegado federal de programas sociales, Joaquín Díaz Mena.

Solo las dos legisladoras dieron sus opiniones. Las preguntas a todos fueron:

¿Cuál es su opinión sobre el planteamiento de Mauricio Sahuí de hacer una alianza contra el PAN para la elección de 2024 en Yucatán?

¿Está de acuerdo con su propuesta de formar un frente opositor amplio que incluiría una alianza del PRI con Morena, PVEM y PT?

¿Es factible esa alianza? ¿Por qué?

¿Afecta sus planes personales por la posible candidatura al gobierno del Estado? ¿Por qué?

¿Qué opina de que sólo habría dos candidatos a la gubernatura en Yucatán?

Las posturas, transcritas conforme remitieron la información, fueron:

Cecilia Patrón: “Esa propuesta habla de la fortaleza que tiene el PAN en Yucatán, de los buenos gobiernos de Mauricio (Vila Dosal, gobernador) y Renán (Barrera Concha, alcalde) y que eso ha fortalecido la marca PAN, que hoy como marca pesa y que ellos saben que no pueden solos”.

“El hecho de que el PRI quiera un frente opositor amplio con el Verde, PT y Morena me llama poderosamente la atención porque hay una alianza nacional que es ‘Va por México’ donde su presidente nacional (Alejandro Moreno Cárdenas) está en la mesa, sus coordinadores de diputados federales y de senadores y toda la plana mayor del PRI están participando”.

“Me llama la atención que estén hablando de una alianza con Morena cuando a nivel nacional tienen una alianza con el PAN y PRD, que justamente lo que buscan todos es detener el avance del autoritarismo que representa el gobierno del presidente López Obrador. No se sabe si es un tema institucional del PRI o de personas, en este caso de Mauricio Sahuí”.

“Si es factible esa alianza, dependerá mucho de Morena. Creo que la gente de Morena en Yucatán no estará de acuerdo. Ellos han criticado profundamente una y otra vez al PRI, han hablado del ‘Prian’ y si aceptan la alianza con el PRI ellos se convertirían en el ‘Primor’ que tanto niegan”.

“Entonces, creo que la gente local no lo permitirá. Además, los resultados de esa gente que está de ‘chapulín’ están a la vista, en 2021 les fue muy mal con su candidato en Mérida que venía del PRI y del Verde Ecologista. Allá están los números de la elección, les fue muy mal. Creo que la alianza opositora se puede dar de facto, pero lo veo complicado”.

Respuesta de Morena

Verónica Camino: “Como siempre, estoy concentrada en la gran encomienda que me confió la ciudadanía como senadora de la República, salvo el período de campaña a la alcaldía de Mérida donde tuve el honor de representar a mi partido Morena, así como a la gran pluralidad de nuestro pueblo”.

“Como muchos saben, desde la Cámara de Senadores he trabajado con compromiso para que los recursos públicos lleguen directamente a través de los programas federales, sin intermediarios, a la gente del campo, a las personas mayores, los jóvenes, las mujeres, los niños, que los recursos fortalezcan al sistema de salud y permitan el sano regreso a las aulas y a la normalidad económica”.

“De igual manera, para que el Estado y el Municipio reciban los recursos que les corresponden por ley, que a estos últimos al parecer podremos otorgarles más debido a las buenas finanzas de la Federación y de una mayor recaudación, además de continuar con los grandes proyectos económicos que el gobierno federal está desarrollando en el sureste del país y que desde ahora están beneficiando directamente a las familias yucatecas”.

“Morena se encuentra en este momento en un proceso clave, el de afiliación, donde son bienvenidas todas las personas que coincidan con nuestros principios rectores de ‘no mentir, no robar y no traicionar’”.

“Todos los actores políticos que lo integramos estamos trabajando en ello, para que nuestro partido se fortalezca, se consolide en su interior y se prepare para la contienda de 2024”.

“Es importante enfatizar que el rumbo que tomará nuestro partido va más allá de las inquietudes y/o aspiración de una persona o de un grupo, pues en Morena tomamos las decisiones con base en el proyecto de nación de nuestro presidente, Andrés Manuel”.

“Por ende, establecemos los canales de buen y franco diálogo cada vez más, con los distintos sectores de nuestro pueblo y de la sociedad que encuentran en Morena una opción viable, así como con el gubernamental. Trabajamos en unidad para lograr la transición hacia la llegada de la 4T a Yucatán como se ha dado en otros estados”.— Joaquín Chan Caamal