Solteras, el 54% de las mujeres que viven violencia en Yucatán

El 54% de las mujeres que viven violencia en nuestro estado son solteras, lo cual es un dato que nos compete como ámbito universitario, expuso la doctora Rocío Quintal López, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Nos habla de que muchas mujeres que pueden estar viviendo violencia son jóvenes y posiblemente muchas de ella están insertas en ámbitos universitarios precisamente, dijo.

Ahí tenemos un grupo cautivo al cual debemos atender y con el cual debemos trabajar muy de cerca, añadió en la conferencia “Feminicidio en Yucatán, el papel de las universidades para su prevención, que impartió anteayer por medio de la cuenta de Facebook de Construye.

La conferencia se impartió en la clausura del Seminario de Violencia y Educación.

La doctora Quintal López expuso que Yucatán ocupa el séptimo lugar en el país en cuánto a feminicidios, y aun así no se decretó la alerta de violencia de género para el estado desafortunadamente.

Cuando se declara la alerta hay un avance sustantivo en la atención, prevención y erradicación de la violencia en el estado donde se decreta, expuso.

Luego recordó que feminicidio no tiene vuelta de hoja, ya ocurrió el asesinato de una mujer, pero sobre la violencia feminicida sí se puede incidir.

Y sí se puede hacer algo y es la que hay que aprender a identificar porque es sutil, señaló, está presente en nuestra vida cotidiana, permea todas nuestras instituciones y es sobre la que hay que trabajar de manera cotidiana desde cualquier trinchera en la que estemos.

La investigadora de la Uady también expuso lo siguiente:

—Ha sido una constante el tema de los feminicidios aquí en este estado. No podemos soslayarlos, ni negarlos.

—Tan solo en 2017 se cometieron nueve feminicidios; en 2018, ocho más.

—En lo que va de este año son 12 nuevos casos de feminicidio en Yucatán, de acuerdo con información del Observatorio de la violencia y el feminicidio en Yucatan.

—Oficialmente sólo están reconociendo nueve, de los casos mencionados.

—Las compañeras del observatorio alegan que cualquier muerte violenta hacia una mujer deber ser de acuerdo con la Ley general para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Cualquier muerte donde haya habido violencia debe ser investigada como feminicidio si el estado no lo está haciendo.

—Entonces es la diferencia entre estos 12 y nueve casos oficiales, y sólo en lo que de la pandemia, de marzo a la fecha se dieron cinco casos.

—El feminicidio no solo se trata de indicadores e índices. No se trata de disminuir estos indicadores o índices. Cuando hablamos de feminicidios debemos no perder de vista la palabra de que el objetivo no es la disminución, el objetivo es la erradicación. Ni uno solo. Eso es por lo que debemos trabajar.

—Debemos erradicarlos como sociedad.

—Como parte de la violencia feminicida se tiene que conocer el contexto: Yucatán ocupa el cuarto lugar de las entidades en violencia contra las mujeres de 15 años o más, de acuerdo con datos del Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres).

—Siete de cada 10 mujeres que viven en Yucatán han sido víctimas de violencia. Ocupamos el lugar 10 en violencia económica y patrimonial y el lugar 13, de 32 estados en violencia emocional psicológica.

Cero tolerancia

—Hay que hablar de cuál es el papel de las universidades en la prevención de lo que como vemos es una epidemia que hay que erradicar.

—¿Cuál debe de ser el papel de las universidades en la prevención? De entrada lo que hay que decir es que las universidades deben mandar un mensaje muy claro, subrayado en negritas, de cero tolerancia a la violencia feminicida.

—Cero tolerancia a cualquier circunstancia presente en el contexto universitario o fuera de él que sea parte de estas condiciones que socavan, vulneran brutalmente a las mujeres y que terminan llevándolas a la muerte.

—Recordemos que el espacio escolar, en este caso las universidades, es de los principales agentes socializadores de género. En este sentido, desde este ámbito se debe promover el cuestionamiento y transformación de aquellas construcciones de género tradicionales que reproducen y naturalizan la violencia de género, es decir, estas ideas de que la violencia es parte de ser hombre, de que las mujeres piensen que es parte de los derechos de un hombre violentarlas y que quedarse callada las hace más bonitas, etcétera, todas estas ideas tradicionales que son parte de esta violencia feminicida, de esta violencia simbólica.— Claudia Sierra Medina

—Desde las universidades se debe de sensibilizar a toda la comunidad universitaria, a través de talleres, conferencias, asignaturas optativas y obligatorias en las que se eduque para identificar las diferentes formas de violencia de género que se dan en nuestra sociedad, expuso la investigadora entre otros conceptos.

Espacios escolares /Flagelo

La doctora Rocío Quintal López habla de erradicar el problema en los espacios escolares.

Transformación

Educación

