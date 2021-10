“Somos nuestros propios vigilantes”, maestros

El 89% del nivel primaria, con modo presencial

Educación

En el actual ciclo escolar el 66% de los alumnos de educación básica, es decir 236,380, toma clases de manera presencial, mientras que 122,463 estudiantes optaron por la educación a distancia, informó la Secretaría General de Educación de Yucatán (Segey).

En cuanto a la apertura de espacios, al corte del 1 de octubre se tenía que están operando 935 de 977 planteles de nivel preescolar, es decir, el 96%; 1,139 de 1, 276 primarias, que equivalen al 89%; 359 de 578 secundarias, el 62%, y 392 de 412 preparatorias, el 95%.

“El regreso a clases era un paso que teníamos que dar; no debemos tener miedo, las medidas preventivas son para hacerlas, promoverlas y trabajarlas, para seguir avanzando. No nos permitamos volver atrás, nosotros somos nuestros propios vigilantes: me cuido, te cuido”, señaló Evelyn Velázquez Montero, responsable del programa Promoción de la Salud Escolar de la Segey.

Reiteró a directivos, docentes, madres, padres y tutores, la importancia de ser participantes activos en la reducción de riesgos de contagio, en los hogares, planteles y salones.

Para más información, se puede consultar la página regresoaclases.yucatan.gob.mx o llamar al Centro de Atención Telefónica, con la línea 800-Yucatán: 800 982 2826, en el cual se brinda un servicio coordinado entre la Segey y las Secretarías de Salud (SSY) e Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies).

En el caso particular de Yucatán, la Segey indicó que el Protocolo de Regreso a Clases considera para los alumnos, cuyos papás o tutores decidieron que no volvieran a las aulas de manera presencial, la orientación guiada a tutores, que consiste en que los docentes trabajan con éstos en tiempos y horas específicos.

También contempla la educación a distancia a través de medios digitales y uno de ellos es el programa “Aprende en Casa”. La dependencia estatal expuso que en Yucatán dicho programa se está usando como un complemento dentro del retorno a clases, ya que se priorizó el regreso presencial y sólo en los casos en lo que los padres, madres o tutores deciden que el estudiante no vuelva a las aulas se toma como apoyo.

De un vistazo

Brigadas

Las 200 brigadas de acompañamiento de la Segey comenzaron sus recorridos el 6 de septiembre y, a la fecha, han visitado 2,035 escuelas de los niveles básico y medio superior, públicas y particulares.