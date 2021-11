“Son agitadores”

Niegan opacidad en venta de tierras para el Tren Maya

El comisario ejidal de Halachó, Fabián Yerves Huchin, niega opacidad en el proceso que el proyecto del Tren Maya hizo para pagar al ejido unas 27.05 hectáreas por donde pasará el tendido ferroviario.

También asegura que hay intereses económicos de algunas personas que están promoviendo estas acciones de protesta.

Entrevistado por el Diario, Yerves Huchin y el secretario ejidal Isidro Durán Keb aclaran que no existe tal opacidad en el manejo de esta venta de tierras.

Ambos alegan que tienen la conciencia tranquila porque han realizado su labor con apego a la ley. Insisten en que hay “agitadores” que están confundiendo a los ejidatarios haciéndoles creer que el proyecto del tren pagó por sus tierras $20.000,000, lo cual no es cierto.

“Debido a la pandemia del Covid, el comisariado ha tenido que trabajar casa por casa y puerta por puerta para trabajar con los ejidatarios en torno a este proceso”, comenta Yerbes Huchin.

“La última asamblea realizada antes de la pandemia fue el 10 de diciembre de 2019, fue precisamente para informar sobre los montos a pagar por las tierras. En esa reunión el Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) fijó el precio en $140,000 por hectárea, el precio no es un secreto, todos los saben”, explica.

En 2004, el Indaabin tomó el lugar de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin). Esta última se encargaba de investigar y determinar la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles federales. Con el cambio se añadieron nuevas facultades al Indaabin, como planeación y política inmobiliaria.

Actualmente el Indaabin es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus facultades principales son:

Determinar y conducir la planeación y política inmobiliaria, administración de inmuebles federales.

Avalúos.

Justipreciaciones de rentas.

Inventario, registro y catastro del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.

Vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales, etcétera.

Asimismo, el secretario Durán Keb afirma desconocer cuáles fueron los criterios por los que la comisión valuadora fijó el precio de las tierras en la cantidad mencionada.

Pero reitera que la autoridad ejidal no tuvo nada que ver en ello. “Habría que preguntárselo al Indaabin”.

De acuerdo con el precio fijado por el instituto y el número de hectáreas entregadas, el ejido recibiría $3.787,000.

En mayo de 2020 se emitieron dos cheques de Fonatur a favor del ejido de Halachó, uno por indemnización de tierras por un monto de $2.452,443 y otro por bienes distintos a la tierra por $1.334,557.

Monto “inexistente”

El comisario y el secretario ejidal confirman que el padrón de ejidatarios consta de 1,825 integrantes, si se dividen los montos otorgados por Fonatur entre los ejidatarios de Halachó se tiene que a cada uno le corresponde por el primer concepto casi $1,344 y por el segundo $731, eso es $2.050 aproximadamente por campesino.

Las autoridades ejidales indican que ya se entregaron los recursos, pero voces discordantes están agitando a los ejidatarios haciéndoles creer que hay más dinero detrás del proceso, se habla de $20.000,000.

A decir de los entrevistados, esa suma de dinero no existe porque desde un principio se dijo cuánto se pagaría por hectárea.

“Fernando May (Sosa, uno de los que encabeza la protesta) trabajó en el proyecto del Tren Maya y fue despedido por no realizar su trabajo, el ‘abogado’ Ignacio Pat (otro de los inconformes) fue tesorero del ejido hace algunos años y dejó muchas cuentas pendientes que nunca aclaró”, refieren.

“Ahora están engañando a algunas personas haciéndoles creer que hay más dinero de las tierras y están organizando estas manifestaciones para presionar”.

En los bloqueos a las obras del Tren Maya en Halachó participa un grupo no mayor a 30 personas.

“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos tranquilos, trabajando en la actualización del padrón de ejidatarios, lo cual pudo haberse hecho mucho antes, pero ahora lo haremos nosotros, estamos preparando las convocatorias para que la gente se acerque y regularice su situación”, explica.— Emanuel Rincón Becerra

“No hay asambleas porque cuando hemos intentado hacerlas, estas personas (que protestan) se colocan en la puerta de la casa ejidal e impiden a la gente entrar, la engañan y confunden”, afirman.

“Muchos ejidatarios han fallecido, sí, pero hay sucesores y herederos, otros han migrado a otros lugares a trabajar, es difícil que vengan a las reuniones, tenemos que trabajar los acuerdos del ejido con quienes acceden a las asambleas, pero los inconformes no quieren participar, quieren hacer creer a la gente que están siendo excluidos y no es así, son ellos los que no dejan que se realicen”, asegura el comisario ejidal, quien insistió en que está trabajando por la gente.