Un investigador analiza las cifras recientes de Covid

Las cifras actuales de contagios promedio de casos de Covid-19 en Yucatán rebasan por mucho el máximo registrado durante 2020, pues fue en agosto cuando se alcanzó la cifra más alta de 157 contagios en promedio por día, pero en lo que va de junio el promedio es de 203 contagios por día, lo que denota un creciente avance de la pandemia.

Así lo demuestran las cifras presentadas por el investigador Eddie Salazar Gamboa, quien ha registrado a lo largo del tiempo que ha durado la pandemia las cifras de contagios, y con base en un modelo matemático ha hecho pronósticos sobre el curso de la epidemia en Yucatán.

Para el investigador las cifras actuales son una evidencia no solo del avance de la pandemia, sino de la relación de la misma con el comportamiento de inter-movilidad social.

El investigador señala que hay una correlación directa entre la inter-movilidad social y el número de contagios, como se observa en las cifras de los meses en los que ha habido más movilidad, como ocurrió después de las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo.

Alerta

Llama la atención que en los primeros 11 días de junio el promedio de casos alcanzado por día es de 203, una cantidad mucho más alta que la de agosto de 2020 con 157 contagios diarios, que era hasta el mes pasado la cifra más alta registrada desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020.

La diferencia es de 46 casos más por día.

En relación a mayo pasado, el crecimiento de la pandemia en el mes en curso es de un 54 %, con un incremento promedio de 4.4 % diario.

Y es que en los primeros 11 días de este mes las cifras de contagios fueron las siguientes: 170, 190, 193, 198, 199, 192, 195, 199, 199, 239 y 262 el viernes.

El especialista explica que fue a partir del 19 de mayo cuando el número de contagios comenzó a crecer, pues ese día se registraron 96 nuevos casos, y a partir de ahí las cifras subieron por encima de 100 casos diarios.

Por ejemplo, el 26 de mayo se tuvieron 128 casos; el 27, 120; el 28, 150; el 29, 170; el 30, 150; y el 31, 116.

De seguir la tendencia de junio, las cifras que se alcanzarán son alarmantes, apunta el investigador.

También enfatiza que la pandemia no parará si las personas no dejan de tener contacto social porque, si bien están confiados en las vacunas, la inmunización de rebaño todavía no se alcanza, ya que apenas un 30% de la población en el país ha sido inmunizado, unos 40 millones de los 127 millones de mexicanos, y no todos han recibido las dos dosis de la vacuna (aunque hay personas que recibieron la inmunización de una sola dosis), por lo que falta mucho para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño.

Sector

Tal como las autoridades han comentado, actualmente el 70% de los contagios se está presentando en gente joven, entre 20 y 40 años, así como en menores de edad.

Ante la situación, Salazar Gamboa, resalta que si las cifras siguen así sería inviable regresar a clases presenciales, pues los niños y jóvenes estarían más expuestos al virus, al ser los que no han sido inmunizados.

La incultura también ha contribuido a la pandemia, considera, por las personas que no han querido vacunarse por razones no válidas.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Contagios Entidad

Las cifras de los casos promedio por día, mes a mes, en el período que abarca de abril de 2020 a junio de 2021.

En 2020

En abril, 15; mayo, 46; junio, 85; julio, 174; agosto, 157; septiembre, 120; octubre, 97; noviembre, 73, y diciembre, 85.

En 2021

Enero, 104; febrero, 91; marzo, 73; abril, 78; mayo, 90; y junio, 203 al corte de día 11.