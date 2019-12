“Son empresarios de primera línea”

El sector turistero refrenda sus lazos de colaboración

De repente pudiera haber una que otra diferencia entre nosotros; sin embargo, tengo muy en claro que lo que nos une es el turismo, y todos así lo entendemos, entonces agarrándonos de este tema tan importante, responsablemente nos hemos sentado aquí a platicar, señaló Jorge Carrillo Sáenz, director general del hotel El Conquistador, al término de una reunión privada ayer del sector turistero.

“Me dio mucho gusto poder tener la participación de todos los que asistieron fueron 21, no solo hoteleros sino también touroperadores y restauranteros”.

El expresidente de los hoteleros Carrillo Sáenz informó que este es el primero año que hacen la reunión y planteó a los asistentes la intención de institucionalizar este “día del empresario turístico”, que sea cada segundo sábado de diciembre en el mismo hotel, “como una posada, para que nos sentemos a platicar abiertamente sobre todos los temas que están en ese momento en nuestro ámbito turístico, y a todos les pareció muy buena idea, es algo que no se viene haciendo”.

Trincheras

En esta reunión, el empresario comentó que un acuerdo muy importante que decidieron es trabajar cada uno desde su trinchera, respaldando al presidente de su asociación.

El hotelero informó que ayer asistieron a la reunión, Luis Herrera Albertos, presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (Aaprotuy); Héctor Navarrete Medina, líder de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, y Jaime Solís Garza, presidente del Consejo Empresarial de Turismo.

También acudieron varios expresidentes de diversas asociaciones, como Armando Casares, de los turisteros; Álvaro Traconis Flores, dela Canirac; Ricardo Dájer Náhum, de Canacome y de los hoteleros; Jorge Torre Loría del consejo empresarial; Teresita Borge Manzur, de los hoteleros.

También estuvo Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento, pero se aclaró que lo hizo por la empresa de su familia que es del sector turístico y no lo hacía como funcionario municipal.

Carrillo Sáenz precisó que “con esta reunión no se trata de buscar protagonismos, sino de construir entre todos un frente muy importante, para atender tanto el problema que tenemos hoy en día, que es los impuestos que nos están inquietando bastante, y van a venir seguramente otro tipo de situaciones importantes que si nos afecta en el turismo en la Aaprotuy y enseguida se tiene que subir”.

“La idea de anunciar este bloque es que todos estamos de acuerdo acá, hemos visto conferencias de prensa entre presidentes de Aaprotuy, la asociación de hoteles y Cetur, pero que se sepa que no están solos, sino que están respaldados por varios empresarios que asistieron hoy y son empresarios de primera línea, lamentablemente algunos no pudieron venir y no me alcanzó el tiempo de avisarles, porque no tuve mucho tiempo de anticipación”, afirmó el hotelero.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Impuesto

Respecto al problema del aumento en el impuesto de ocupación hotelera para 2020, Jorge Carrillo Sáenz comentó que “se tocó el tema, pero fue solo un brochazo sobre esos temas, porque desde un principio les externé que el propósito de este desayuno no era abordar en específico lo del impuesto, sino ponernos de acuerdo, ese lazo de amistad y, sobre todo lo que nos une que es el turismo, estoy seguro que a partir de esto vamos a cosechar cosas interesantes”.

Síguenos en Google Noticias