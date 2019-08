Sondeo Megamedia: No están listos para el regreso

La mayoría aún no piensa en la vuelta a las clases

A tres semanas del regreso a clases en Yucatán, la mayoría de los participantes en El Sondeo Megamedia dice no estar lista para los gastos que conlleva.

Esta semana la pregunta fue: “¿Ya te estás preparando para los gastos del regreso a clases?”. Las opciones de respuesta fueron sí o no.

En promedio, el 64% dijo que aún no realiza los preparativos relacionados con el nuevo ciclo escolar.

Al dividir los resultados por marca resulta que los más previsores están entre los lectores de ¡Al chile! De ellos, casi cuatro de cada 10, el 38%, dijo ya estar preparado para los gastos.

Le siguen los usuarios de Diario de Yucatán. De ellos, el 37% dijo haber comenzado con las previsiones.

En el caso de los lectores de La i casi 7 de cada 10, el 69%, admite que aún no se ha preparado para el regreso a los planteles escolares.

Sobre el tema, José Luis Ávila Cabrera dijo que “debería dar el gobierno un pequeño bono para quienes tienen hijos en la escuela pública… Y no los útiles que no están acorde con las listas de útiles de las escuelas del estado. Por su parte, Alberto Cordero Monforte opinó que “lastimosamente nunca es suficiente, siempre hay gastos no contemplados”.

Ejercicio Semanal

El Sondeo Megamedia es un ejercicio semanal que realiza a través de sitios web y redes.

Cada lunes

La pregunta se activa el lunes y los resultados se publican los sábados en los sitios de noticias de Grupo Megamedia.

Participantes

El sondeo se publica en los sitios web y páginas de Facebook de las siguientes marcas: Diario de Yucatán, La i, ¡Al chile! y MegaNews.mx