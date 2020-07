Sondeo Megamedia: No perseguirán al expresidente

Opinan que no habrá un proceso legal contra Peña

Luego de la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se ha especulado sobre la posibilidad de que se abran procesos penales contra otros excolaboradores de Enrique Peña Nieto o contra el expresidente mismo.

En este contexto se preguntó a los usuarios de los sitios de noticias de Grupo Megamedia lo siguiente: ¿Crees que el gobierno federal procederá penalmente contra Peña Nieto? Las opciones de respuesta fueron “Sí” o “No”.

En promedio, el 66% de los participantes en El Sondeo Megamedia considera que esto no sucederá.

Por marca, los más escépticos son los lectores de Diario de Yucatán. El 76% de quienes opinaron cree que no habrá acciones penales contra el exmandatario.

Le siguen los usuarios de MegaNews.mx, sitio web con sede en Quintana Roo. El 64% de ellos cree que no habrá sanciones para Peña Nieto. En el caso de los lectores de periódicos ligeros las opiniones se dividen.

El 51% de los lectores de La i cree que sí habrá proceso legar contra el expresidente, mientras que el 46% de los usuarios de ¡Al chile! también considera que Peña Nieto correrá una suerte similar a la de Lozoya.

Sondeo En redes

El tema puede seguirse en redes sociales con la etiqueta #ElSondeoMegamedia

Opinión en Facebook

“Por supuesto que no. Nunca ha tenido la intención de hacerlo. Los expresidentes solo están ahí para usarlos como excusas cuando todo sale mal. Porque si tuvieran prueba alguna, ¿por qué no se procede ahora? El caso Lozoya será la misma basura política. No pasará nada ahora, hasta la temporada de elecciones”, opinó Aurelio Kantún.