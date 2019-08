“Spiderman” atiende a pequeños con cáncer

“Spiderman” sorprende a los pequeños con cáncer que acuden a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS para sus quimioterapias y otros tratamientos.

Quien hace realidad la presencia del superhéroe es el enfermero oncólogo Henry Villarreal Escamilla, quien con la máscara del personaje ayuda a los niños tomar sus medicamentos, o los saluda durante sus recorridos en el hospital.

“Es muy emotivo realizar mi trabajo, otorgar atención a los niños y poder verlos más contentos, alegres y olvidándose un rato de que se encuentran en el hospital o bajo tratamiento médico. Me disfrazo de este superhéroe porque los niños lo aceptan muy bien; hasta los padres de familia me piden que me acerque a ellos”, indicó en un comunicado del IMSS.

El joven dijo que comenzó a disfrazarse y a otorgar este apoyo extra en su labor al ver que también para los padres es difícil ver a sus hijos en el hospital y representa una experiencia que los afecta emocionalmente. Sin embargo, el realizar su trabajo como enfermero y colocarse la máscara ha logrado que los padres también se sientan mejor, al ver a los pequeños contentos en medio de su dolor o malestar.

“Como parte de mi trabajo, primero veo cómo están los niños y me acerco a ellos, poco a poco, hasta que se les quite el temor hacia nosotros, como enfermeros, a las agujas, a los medicamentos y a los procesos médicos que necesitan”.

“Disfrazarme sirve de mucho, es un distractor al momento de sus tratamientos, los hace reír y después son ellos mismos quienes buscan a su enfermero. Ellos piden a su enfermero superhéroe”, comentó Henry Villarreal Escamilla.