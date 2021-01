SSP consigna a conductor ebrio que atropelló y mató a motociclista

MÉRIDA.- El ciudadano Damián Abel C. B. de 37 años de edad, quien anoche, conduciendo en estado de ebriedad, atropelló y dio muerte a un motociclista, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En estado de ebriedad

Los hechos ocurrieron en la calle 41 por 28 del fraccionamiento Juan Pablo II. El individuo manejaba alcoholizado y a exceso de velocidad un automóvil Nissan Versa con placas de Yucatán.

No se detuvo en un paso peatonal, perdió el control, subió al camellón, chocó con un árbol e invadió el carril contrario por el que circulaba la motocicleta guiada por el Ciudadano Edwin Adrián C. C., de 40 años de edad, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

Intentó huir

El sujeto descendió del auto y huyó corriendo; pero fue detenido por un oficial de la Policía Estatal que en esos momentos estaba franco (de descanso), quien lo entregó a los elementos de la unidad 6733, quienes lo remitieron a la cárcel pública para su valoración médica y toxicológica y posteriormente a la FGE.

Paramédicos de la SSP confirmaron el deceso del motociclista y atendieron a la una mujer de 26 años de edad que viajaba en el automóvil.