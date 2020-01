SSP no responde a quejas por detención arbitraria de mujeres.

Codhey recurriría al gobernador si no lo hace mañana

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Codhey, pediría al gobernador Mauricio Vila Dosal que proporcione la información solicitada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en caso de que ésta no responda al último requerimiento, del pasado 6 de enero, en relación con las denuncias de ocho mujeres por detención arbitraria.

El titular de la institución, Miguel Óscar Sabido Santana, dijo que la dependencia a su cargo solicitó a la SSP el 6 de enero, por segunda vez, informes de las denuncias interpuestas en su contra por ocho mujeres el pasado 25 de noviembre, en el marco de conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Indicó que en caso de no responder, se le podría dar vista a la Contraloría o, incluso, al gobernador del Estado por no responder a la denuncia.

“El lunes podríamos tener noticias de si responden o no, y si no lo hacen, actuaremos conforme marcan nuestra ley y reglamento”, aseguró el ombudsman yucateco.

Recordó que el 25 de noviembre fueron detenidas varias mujeres en un establecimiento comercial, previo a la marcha que se estaba organizando esa tarde por la mencionada efeméride.

La Codhey tuvo noticias de esa marcha desde el día anterior y decidió asignar visitadores que fueran como observadores. “Ya lo habíamos decidido cuando llegó la solicitud de algunas organizaciones para que fuéramos como observadores”, comentó el entrevistado.

Aseguró que la dependencia mandó personal, pero cuando llegaron no advirtieron esta detención porque la acción fue previa a la marcha, en una tienda ubicada cerca de donde se estaban reuniendo para salir.

Indicó que de inmediato se hicieron las gestiones para entrevistarlas y conocer el motivo de la detención.

En ese momento, apuntó el entrevistado, la Codhey encontró a cinco muchachas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron liberadas ese mismo día horas después.

De palabra

Sabido Santana dijo que la SSP informó de palabra que fueron detenidas por escandalizar en la vía pública.

“Se recibió la queja de las muchachas y se inició un expediente; se calificó la violación cometida con base a la narración de las detenidas, se pidieron los informes a la SSP y a otras instancias para conocer sus versiones, pero no respondieron y ya se les hizo un recordatorio”.

“La SSP debe responder, para que nos informen cómo ocurrió la detención, que pasó antes, durante y después. ¿Por qué las liberaron? que lo fundamenten, y si no nos responden, tomaremos las acciones que marcan nuestra ley y reglamento”, dijo.

Explicó que el recordatorio tiene un término para responder de cinco días. Eso fue el 6 de enero así que ayer venció el plazo.

“La primera denuncia se hizo a principios de diciembre, recibimos la queja, se turnó a la visitaduría y se pidió un primer informe. Se le dieron 15 días a la SSP para que responda. Ya se hizo el recordatorio porque no contestaron”, señaló.

Precisó que en total son ocho quejas. Del primer expediente se hizo la solicitud de informe el 3 de diciembre, como no lo respondieron, tenían 15 días naturales. Por las fechas decembrinas y las vacaciones, entonces se hizo el recordatorio el 6 de enero. De las otras tres denunciantes se pidió el informe el 19 de diciembre, y se les dan 15 días, se venció apenas el 2 de enero.

“La ley indica que si una instancia no te responde, se lo tienes que solicitar a su superior jerárquico, y si no te responde, le puedes dar vista a la Contraloría e incluso interponer una denuncia por no responder”, precisó Sabido Santana.